Rosja stanem umysłu. Tak elitarne służby stały się pośmiewiskiem

Po co nazistom-zamachowcom pudełka z grą The Sims? To pytanie musiał zadać sobie każdy, kto natknąć się na doniesienia rosyjskich agencji na temat rzekomego ataku na Władimira Sołowiewa, propagandystę z putinowskiej telewizji. Odpowiedź jest banalna i śmieszna, pokazuje też, że Rosja to stan umysłu.

Wczoraj rosyjskie agencje TASS i RIA Novosti opublikowały informacje na temat spektakularnej akcji Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB). Rosyjskie służby miały udaremnić atak na Władimira Sołowiewa, jednego z głównych, putinowskich propagandystów, który znany jest z prowojennych i antyukraińskich wystąpień w rosyjskiej telewizji. Relacji towarzyszyło nagranie z akcji, na których uzbrojeni agenci FSB wkraczają do mieszkania i podchwytują sprawców.

Kto miał dokonać tego zamachu? Nazistowska grupa terrorystyczna czcząca Adolfa Hitlera, nasłana przez rząd Ukrainy.

Dowody? Oto, proszę, są dowody: flaga ze swastyką, portret Adolfa Hitlera, nazistowskie koszulki, osiem koktajli Mołotowa i sześć pistoletów, narodowo-socjalistyczna literatura, ukraińskie paszporty, a także… trzy pudełka z grą The Sims. Wszystko do siebie pasuje, prawda?

And in these pictures from the raid we have a "Ukrainian neo-Nazi starter pack" courtesy of the FSB pic.twitter.com/5FSvpze1lG