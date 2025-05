Unia bierze się za przelewy. Polacy odczują jeszcze w tym roku

Część polskich banków ma swoje oddziały w innych europejskich państwach, więc one prawdopodobnie będą musiały wprowadzić zmiany już w tym roku. To między innymi PKO BP oraz mBank — informuje Cashless.pl .

Przelewy po nowemu

Aktualnie, zlecając przelew, możemy wpisać niemal wszystko w oknie nazwy odbiorcy. Najważniejsze jest, aby zgadzał się numer rachunku bankowego i taka transakcja niemal na pewno zostanie zrealizowana. Unijne rozporządzenie IPR (Instant Payments Regulation) to zmienia. Przepisy wprowadzają obowiązek weryfikacji nazwy lub nazwiska odbiorcy przelewu.

Co to oznacza? Nadal będziemy mogli wpisać cokolwiek w nazwie odbiorcy, ale wcześniej będziemy musieli potwierdzić, że pieniądze chcemy wysłać do danej osoby.