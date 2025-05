Philips Evnia 25M2N5200U - tanie 390 Hz wkracza na rynek

Model ten charakteryzuje się fabryczną kalibracją kolorów (DeltaE<2), co zapewnia wysoką precyzję odwzorowania barw. Monitor posiada także szerokie możliwości regulacji pozycji, co pozwala na idealne dopasowanie do stanowiska gracza. Dzięki wsparciu dla HDR (DisplayHDR 400) obraz jest bardziej realistyczny, a kontrast i szczegółowość stoją na wysokim poziomie. 110% pokrycie palety sRGB może imponować, ale 84% dla DCI-P3 wskazuje już, że to nie sprzęt dla grafika. Czego jednak spodziewać się po monitorze za kilkaset złotych, a nie kilka tysięcy.