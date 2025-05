Rewolucja w prawie autorskim? Oto, dlaczego artyści chcą zmian prawa

Artyści nie chcą tracić swojego dorobku

W lutym 2025 r. brytyjski rząd przeprowadził konsultację i zaproponował deweloperom z firm AI, że domyślnie uzyskają możliwość używania dorobku artystów do trenowania swoich modeli AI – chyba, że właściciele praw autorskich wyrażą brak na to zgody ("opt out"). Wtedy właśnie artyści tacy, jak Annie Lennox (wokalistka Eurythmics) i Damon Albarn (lider Blur) wydali "ciche albumy" (składające się wyłącznie z ciszy) w ramach protestu przeciwko działaniom brytyjskiego rządu. Teraz sprawa poszła o krok dalej.