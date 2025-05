Masz taką aplikację na telefonie? Natychmiast ją usuń

Groźny adware na Androida

Nie zmienia to faktu, że skala infekcji jest ogromna – co miesiąc dochodzi do 2,5 miliona nowych instalacji zainfekowanych aplikacji Kaleidoscope, co stanowi poważne zagrożenie dla użytkowników systemu Android. Dzieje się to głównie w Indiach, ale szkodliwe oprogramowanie wykryto też w Europie.