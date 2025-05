Notatki będą lepsze. Google ma coś nowego

Każdy ma od czasu do czasu potrzebę zrobienia szybkiej notatki. Najłatwiej jest złapać za telefon i zapisać aktualną myśl. Doskonałą aplikacją do tego jest Google Keep, które — w wersji webowej — doczekało się ważnej aktualizacji.

Lepsze notatki z Google Keep

W edytorze tekstu Google Keep pojawi się nowy przycisk z podkreślonym "A" w lewym dolnym rogu. Kliknięcie go otwiera pasek narzędzi z opcjami nagłówków H1, H2 oraz zwykłego tekstu (Aa). Użytkownicy mogą też pogrubiać, pochylać lub podkreślać tekst oraz usuwać formatowanie.

Funkcja bogatego formatowania tekstu (RTF) trafiła do aplikacji Google Keep na Androida już w październiku 2023 roku. Niestety, podobna opcja nie była dostępna w wersji webowej, co znacząco utrudniało życie osobom korzystającym z różnych platform. Na szczęście to się teraz zmieniło.