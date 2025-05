Papież Leon XIV swoje imię wybrał nie bez powodu. Chodzi o technologie

Powiedzmy sobie to szczerze — kościół katolicki raczej rzadko maluje się jako instytucja nowoczesna i nadążającą za nowymi technologiami. To może się zmienić za sprawą nowego papieża Leona XIV, który już na pierwszej mszy, którą odprawiał w nowej roli, zaskoczył wiernych.

Papież Leon XIV a technologie

Uwagę wiernych z całego świata przykuł gadżet na nadgarstku nowego papieża. Okazuje się, że Leon XIV używa na co dzień smartwatcha, a konkretnie Apple Watcha. Tak przynajmniej wynika ze zdjęć. Oczywiście korzystał z urządzenia na długo, zanim został wybrany głową kościoła. Biorąc pod uwagę liczbę schodów w Watykanie, liczenie kroków i spalonych kalorii może okazać się przydatne.

To jednak nie koniec. Okazuje się, że wybór imienia Leon XIV też nie jest przypadkowy. Tutaj nowy papież również powiązał to z nowymi technologiami. O wybór akurat tego imienia zapytał go między innymi kard. Chomali z Chile.