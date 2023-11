Awaria w Play. Były problemy z Internetem UPC

W mediach społecznościowych (i nie tylko) można znaleźć wiele komentarzy od niezadowolonych klientów UPC Polska. Twierdzą oni, że odkąd ten operator został przejęty przez Play, zaczęły się większe problemy z dostępem do Internetu. Jednym z potwierdzeń tego jest "pik" zgłoszeń w serwisie Downdetector.pl, który rozpoczął się dzisiaj (15 listopada 2023 roku) po godzinie 13:00 i przekroczył tysiąc.

Z mapy zgłoszeń wynika, że problemy z Internetem Play/UPC są w różnych miejscach w Polsce, w tym w Krakowie, na Górnym Śląsku, w Lublinie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdyni i Warszawie.

Tychy, internet nie działa. Ostatnio bardzo często wywala bez powodu. Zajebiście, że mogę sobie pograć i nagle się rozłączyć i zjebać komuś grę :^)

Miasto Tych awaria od 10 minut nie działa. Od czasu przejęcia przez PLAY jakość mocno w dół.

Miasto Tychy, od czasu przejęcia przez Play nastąpił tragiczny spadek jakości internetu co chwilę zerwane niestabilne połączenia , kiedyś w UPC to było nie do pomyślenia ale ci się można spodziewać p

Skoki pingu do 5000 od ok 2 tygodni