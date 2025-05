Unihertz 8849 Tank 4 Pro to telefon, który ma wszystko

Unihertz 8849 Tank 4 Pro nowość dla wymagających

Unihertz 8849 Tank 4 Pro to smartfon dla wymagających. Łączy w sobie ekstremalną wytrzymałość, bardzo pojemną baterię, nowoczesne podzespoły i unikalne funkcje, takie jak projektor czy kamera noktowizyjna .

Jak już to bywa w przypadku telefonów wzmacnianych, nagromadzenie tych wszystkich dobrodziejstw i postawienie na astronomiczną pojemność akumulatora (11600 mAh) okupione zostało wysoką masą, która wynosi 530 gramów. To dużo, ale nie, nie jest to też rekord.