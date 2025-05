Wszystkie aplikacje na Androida do zmiany. Google stawia nowe wymagania

Google zmienia wymagania względem wszystkich aplikacji na Androida, publikowanych w Sklepie Play. Chodzi o to, aby system działał szybciej.

Aplikacje na Androida do zmiany

Dotychczas Android był zoptymalizowany do pracy z 4-kilobajtowymi stronami pamięci. Zwiększenie tego rozmiaru czterokrotnie redukuje ilość pracy, jaką system musi wykonać przy zarządzaniu pamięcią. Dzięki temu procesor może poświęcić więcej zasobów na płynne działanie aplikacji, gier i odtwarzanie wideo.

Producenci smartfonów, chcąc poprawić wydajność swoich urządzeń poprzez zwiększenie ilości pamięci RAM, naturalnie będą skłaniać się ku większym rozmiarom stron pamięci. Android 15 został już przeprojektowany, aby być niezależnym od rozmiaru strony, co otwiera drogę do wykorzystania 16 KB stron i związanych z tym wzrostów wydajności.

Funkcja ta jest już wspierana i dostępna do testowania na smartfonach z serii Pixel 8 i Pixel 9. Wstępne testy wykazują obiecujące rezultaty, w tym szybsze uruchamianie aplikacji (od 3 do 30 procent), lepsze zarządzanie energią (średnio o 4,5 procent) oraz szybsze uruchamianie aparatu (o 4,5 do 6,6 procent) i samego systemu (około 8 procent).