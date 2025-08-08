Polski model językowy PLLuM wyręczy urzędników. Testy w Częstochowie

PLLuM to polski model językowy sztucznej inteligencji , rozwijany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Jego twórcy przewidują, że model znajdzie swoje szerokie zastosowanie w administracji publicznej i samorządach , ułatwiając pracę urzędników i upraszczając sprawy załatwiane przez obywateli. Już wkrótce praktyczne zastosowanie PLLuM przetestuje Częstochowa . List intencyjny w tej sprawie podpisali minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk.

Z kolei Urząd Miasta Częstochowy udostępni wiedzę i informacje przydatne do dalszego doskonalenia modelu , tak by jak najlepiej odpowiadał na potrzeby administracji samorządowej. Częstochowa jest pierwszym samorządem w Polsce, który rozpoczyna pilotaż tego rozwiązania we współpracy z resortem cyfryzacji.

PLLuM to nie tylko technologia – to także wyraz cyfrowej niezależności Polski. Korzystając z własnych rozwiązań, opartych na polskich danych i opracowanych przez lokalnych ekspertów, Polska unika uzależnienia od zagranicznych dostawców AI. Budujemy rozwiązania, które odpowiadają na nasze potrzeby

Polski model językowy PLLuM

PLLuM (Polish Large Language Model) to rodzina modeli językowych stworzona w 2024 roku przez polskich naukowców. Ich rozwój jest kontynuowany w 2025 roku i finansowany ze środków publicznych. Rozwiązanie zostało zaprojektowane specjalnie z myślą o języku polskim – jego strukturze i stylach komunikacji. Dzięki temu PLLuM potrafi generować precyzyjne i zrozumiałe treści w języku polskim, czego nie oferują modele tworzone głównie dla języka angielskiego. Jednocześnie dużą wagę przyłożono do bezpieczeństwa. Modele PLLuM zostały zabezpieczone przed generowaniem treści szkodliwych i toksycznych. Jest to kluczowe przy ich zastosowaniu w administracji publicznej. Co więcej, modele PLLuM są otwarte i dostępne nie tylko dla administracji, ale także dla środowisk naukowych i biznesu.