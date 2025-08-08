Aplikacje

Polski model językowy PLLuM wyręczy urzędników. Testy w Częstochowie

W Częstochowie wkrótce ruszy pilotaż polskiego modelu językowego PLLuM, który znajdzie swoje zastosowanie w administracji samorządowej. To pierwsze tego typu wdrożenie w Polsce, które pozwoli przetestować praktyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji w urzędach.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:21
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Polski model językowy PLLuM wyręczy urzędników. Testy w Częstochowie

PLLuM to polski model językowy sztucznej inteligencji, rozwijany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Jego twórcy przewidują, że model znajdzie swoje szerokie zastosowanie w administracji publicznej i samorządach, ułatwiając pracę urzędników i upraszczając sprawy załatwiane przez obywateli. Już wkrótce praktyczne zastosowanie PLLuM przetestuje Częstochowa. List intencyjny w tej sprawie podpisali minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Porozumienie zakłada, że Ministerstwo Cyfryzacji doradzi miastu w wyborze odpowiedniego modelu PLLuM, udostępni wybrany model i zapewni konsultacje dotyczące jego wdrożenia. Sztuczna inteligencja wesprze urzędników m.in. w tworzeniu pism urzędowych, streszczaniu dokumentów oraz w analizie zapytań od obywateli.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Powerbank HAMA Color 20 20000 mAh Bordowy
Powerbank HAMA Color 20 20000 mAh Bordowy
0 zł
118.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 118.99 zł
Szkło prywatyzujące HOFI Anti Spy Glass Pro+ do Apple iPhone 13 Pro Max/14 Plus Privacy
Szkło prywatyzujące HOFI Anti Spy Glass Pro+ do Apple iPhone 13 Pro Max/14 Plus Privacy
0 zł
24.48 zł - najniższa cena
Kup teraz 24.48 zł
Smartwatch BEMI Linko 2 Szary
Smartwatch BEMI Linko 2 Szary
0 zł
349.96 zł - najniższa cena
Kup teraz 349.96 zł
Advertisement
Polski model językowy PLLuM wyręczy urzędników. Testy w Częstochowie

Z kolei Urząd Miasta Częstochowy udostępni wiedzę i informacje przydatne do dalszego doskonalenia modelu, tak by jak najlepiej odpowiadał na potrzeby administracji samorządowej. Częstochowa jest pierwszym samorządem w Polsce, który rozpoczyna pilotaż tego rozwiązania we współpracy z resortem cyfryzacji.

PLLuM to nie tylko technologia – to także wyraz cyfrowej niezależności Polski. Korzystając z własnych rozwiązań, opartych na polskich danych i opracowanych przez lokalnych ekspertów, Polska unika uzależnienia od zagranicznych dostawców AI. Budujemy rozwiązania, które odpowiadają na nasze potrzeby

– powiedział Krzysztof Gawkowski.

Polski model językowy PLLuM

PLLuM (Polish Large Language Model) to rodzina modeli językowych stworzona w 2024 roku przez polskich naukowców. Ich rozwój jest kontynuowany w 2025 roku i finansowany ze środków publicznych. Rozwiązanie zostało zaprojektowane specjalnie z myślą o języku polskim – jego strukturze i stylach komunikacji. Dzięki temu PLLuM potrafi generować precyzyjne i zrozumiałe treści w języku polskim, czego nie oferują modele tworzone głównie dla języka angielskiego. Jednocześnie dużą wagę przyłożono do bezpieczeństwa. Modele PLLuM zostały zabezpieczone przed generowaniem treści szkodliwych i toksycznych. Jest to kluczowe przy ich zastosowaniu w administracji publicznej. Co więcej, modele PLLuM są otwarte i dostępne nie tylko dla administracji, ale także dla środowisk naukowych i biznesu.

Image
telepolis
Częstochowa ministerstwo cyfryzacji sztuczna inteligencja model językowy PLLuM model AI
Zródła zdjęć: Ministerstwo Cyfryzacji
Źródła tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji