Rewolucja w produkcji telewizorów. Mogą mocno zyskać na jakości

Przełom w produkcji TV

Jak niedawno wyjawił Lee Hee-dong z LG Display, koreański gigant zaczął od roku wdrażać najnowsze technologie, aby przyspieszyć proces projektowania, tworzenia i produkcji ekranów OLED. Hee-dong jest szefem działu Design AI, który ma na celu stosowanie systemów opartych o sztuczną inteligencję do optymalizacji procesu produkcji i kontroli jakości. Jak się okazuje, dzięki takim systemom AI i tzw. algorytmowi "edge design AI", firma jest w stanie zautomatyzować proces projektowania danego wyświetlacza z 30 dni do zaledwie ośmiu godzin.

Ta technologia przede wszystkim dotyczy tzw. paneli z nieregularnym kształtem - tj. takich z zakrzywionymi krawędziami albo niezwykle cienkimi ramkami. To właśnie w ich przypadku LG Display kosztowało bardzo dużo czasu i wysiłku, aby dopasować tego typu paneli do zewnętrznej części wyświetlacza. Co więcej, firma musiała tworzyć całkowicie nowy proces dla każdego nowego panelu.

Ma być to szczególnie przydatne w przypadku ujednolicania struktury wyświetlacza. W trakcie tego procesu sztuczna inteligencja tworzy różne iteracje i poddaje je testom, aby upewnić się, że końcowy produkt będzie pozbawiony defektów. LG Display stworzyło również swój system kontroli jakości oparty o AI, w którym wszelkie nieprawidłowości powstałe w procesie produkcji paneli OLED są automatycznie analizowane, a sztuczna inteligencja od razu rekomenduje rozwiązania tych konkretnych problemów.

