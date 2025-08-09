Rewolucja w produkcji telewizorów. Mogą mocno zyskać na jakości
Firma LG Display właśnie wdrożyła nowy system produkcji wyświetlaczy OLED. Dzięki tym zmianom telewizory będą powstawać szybciej, a ich jakość będzie wyższa.
Przełom w produkcji TV
Jak niedawno wyjawił Lee Hee-dong z LG Display, koreański gigant zaczął od roku wdrażać najnowsze technologie, aby przyspieszyć proces projektowania, tworzenia i produkcji ekranów OLED. Hee-dong jest szefem działu Design AI, który ma na celu stosowanie systemów opartych o sztuczną inteligencję do optymalizacji procesu produkcji i kontroli jakości. Jak się okazuje, dzięki takim systemom AI i tzw. algorytmowi "edge design AI", firma jest w stanie zautomatyzować proces projektowania danego wyświetlacza z 30 dni do zaledwie ośmiu godzin.
Ta technologia przede wszystkim dotyczy tzw. paneli z nieregularnym kształtem - tj. takich z zakrzywionymi krawędziami albo niezwykle cienkimi ramkami. To właśnie w ich przypadku LG Display kosztowało bardzo dużo czasu i wysiłku, aby dopasować tego typu paneli do zewnętrznej części wyświetlacza. Co więcej, firma musiała tworzyć całkowicie nowy proces dla każdego nowego panelu.
Ma być to szczególnie przydatne w przypadku ujednolicania struktury wyświetlacza. W trakcie tego procesu sztuczna inteligencja tworzy różne iteracje i poddaje je testom, aby upewnić się, że końcowy produkt będzie pozbawiony defektów. LG Display stworzyło również swój system kontroli jakości oparty o AI, w którym wszelkie nieprawidłowości powstałe w procesie produkcji paneli OLED są automatycznie analizowane, a sztuczna inteligencja od razu rekomenduje rozwiązania tych konkretnych problemów.
Jak twierdzi firma, wszystkie te innowacje oraz fakt stworzenia tych systemów samodzielnie (zamiast sięgania po rozwiązania firm trzecich) pozwoliło zaoszczędzić LG Display ponad 230 miliardów wonów (ekwiwalent ponad 142 mln euro). W najbliższej przyszłości, LG ma wdrażać podobne systemy w innych działach firmy. Redukcja kosztów produkcji może przełożyć się również na niższe ceny telewizorów OLED, a usprawnienie procesu kontroli jakości może doprowadzić do większej wydajności.