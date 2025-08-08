Aplikacje

Wiadomości Google z przydatną nowością. RCS obsłuży PDF-y

Google wciąż rozwija swoje usługi komunikacyjne. Tym razem nowość trafia do Wiadomości, choć na razie nie wszędzie. Dzięki temu użytkownicy RCS-a nie będą musieli już przełączać się między aplikacjami.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:08
RCS zyskał obsługę PDF-ów

Google robi kolejny krok w stronę uczynienia swojego komunikatora Wiadomości pełnoprawnym narzędziem do kontaktu między firmami a klientami. Jak donosi Android Authority, aplikacja otrzymała obsługę plików PDF w ramach wiadomości RCS Business Messaging. Oznacza to, że firmy mogą teraz wysyłać między innymi bilety, faktury czy potwierdzenia bezpośrednio w tej aplikacji.

Wcześniej użytkownik, który chciał otrzymać dokument, musiał przełączyć się na e-maila albo komunikator typu WhatsApp. Teraz wszystko można załatwić w jednym miejscu, bez potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji.

Jak to działa?

Wiadomość z plikiem PDF wygląda jak karta z miniaturką lub podglądem pierwszej strony. Po kliknięciu dokument otwiera się w domyślnej przeglądarce PDF-ów, zainstalowanej na telefonie.

Całość przypomina sposób działania innych komunikatorów, z tą różnicą, że RCS jest coraz bliżej zastąpienia klasycznych SMS-ów. Szczególnie, że do systemu RCS przekonał się nawet Apple.

Jest jedno "ale"

Nowa funkcja nie jest jeszcze dostępna na całym świecie. Obecnie PDF-y przez RCS można wysyłać jedynie w Indiach. Google nie ogłosił planów ekspansji, ale można przypuszczać, że jeśli testy zakończą się sukcesem, nowość pojawi się również w innych częściach świata, w tym w Europie.

Limit na załącznik to 100 MB. Dotyczy to zarówno plików graficznych, jak i dokumentów PDF. To ograniczenie ma chronić użytkowników przed nadużyciami i spamem, co w Indiach stało się już problemem.

Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Android Authority, Android Headlines