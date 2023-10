Rewolucja w PKP Intercity. Rusza nowy system sprzedaży biletów

Ruszył e-IC 2.0 w wersji beta. To nowy system sprzedaży PKP Intercity, dzięki któremu zakup biletów na stronie narodowego przewoźnika ma być bardziej intuicyjne i wygodne.

PKP Intercity wprowadza kolejną rewolucję prokliencką. Po aplikacji mobilnej przyszedł czas na zupełnie nowy internetowy system sprzedaży biletów, który w przyszłości zastąpi znany wszystkim e-IC. Zamówiona w grudniu ubiegłego roku wersja 2.0 to pakiet rozwiązań funkcjonalnych i graficznych, który ma ułatwić zakup biletów na przejazdy pociągami narodowego przewoźnika.

Nowy system e-IC 2.0 ma zapewnia podróżnym takie funkcje, jak planowanie podróży „tam i z powrotem”, profile zakupowe (gdzie można wskazać ulubione lub najczęstsze relacje) oraz możliwość dodania biletu do kalendarza. Platforma ma również podpowiadać najlepszą dla podróżnych ofertę, która będzie dopasowana do ich indywidualnych potrzeb. Po podaniu daty urodzenia pasażera, e-IC 2.0 sugeruje ulgi, najbardziej korzystne dla danego przedziału wiekowego.

Podobnie jak w poprzedniej wersji systemu sprzedaży, pasażerowie mają dostęp do funkcji metastacji. Dzięki niej można wpisać wyłącznie nazwę miasta docelowego, a niekoniecznie konkretnej stacji. W tym wypadku system zaoferuje wszystkie dostępne połączenia z daną destynacją, biorąc pod uwagę dworce w wybranym mieście. e-IC 2.0 wskaże tor i peron, z którego odjeżdża pociąg. Podróżni mogą skorzystać także z graficznej rezerwacji miejsc czy prezentacji frekwencji. W przyszłości dostępny będzie również koszyk zakupowy, a także możliwość zakupu biletów okresowych oraz zakup bez zakładania konta.

Przez wiele lat odkładano wszelkie decyzje o wprowadzeniu kolei w XXI wiek. My mówimy stop niedasizmowi. Z sukcesem wprowadziliśmy na rynek naszą aplikację mobilną, a dziś możemy pochwalić się zupełnie odmienionym, nowoczesnym systemem sprzedaży. e-IC 2.0 to wielki krok w przyszłość i śmiało możemy mówić o rewolucji w PKP Intercity. Nowy system to także ukłon w stronę naszych pasażerów, którzy od dziś będą kupować bilety wygodniej, sprawniej i bardziej intuicyjnie.

– powiedział Tomasz Gontarz, wiceprezes zarządu PKP Intercity

Z wersji beta mogą korzystać użytkownicy, którzy posiadają konto w starym serwisie e-IC lub w aplikacji mobilnej. Zakup biletów bez logowania do konta nie jest na ten moment dostępny. Zakupione uprzednio bilety będą dostępne na koncie użytkownika w każdej wersji systemu sprzedaży, czyli w obu wersjach systemu e-IC oraz w aplikacji mobilnej. Nowy serwis w wersji beta dostępny jest w polskiej wersji językowej.

Bilety w wersji beta e-IC 2.0 można zakupić wyłącznie na połączenia krajowe. Nowy system oferuje możliwość kupienia biletów tam i z powrotem oraz tych w jedną stronę. Poprzez e-IC 2.0 można aktualnie nabyć bilety na przejazdy bezpośrednie lub z jedną przesiadką.

Serwis dostępny jest pod adresem ebilet.intercity.pl i działa równolegle do obecnego systemu e-IC. Na stronie www.intercity.pl nad wyszukiwarką dostępny jest link kierujący do nowej platformy. W związku z tym, że e-IC to wersja beta, mogą pojawić się w nim nieprawidłowości wymagające naprawy. Można je zgłaszać w formularzu kontaktowym dostępnym na stronie www.intercity.pl w dziale „Kontakt”, wybierając na liście zakładkę „Nowy system internetowej sprzedaży”.

e-IC 2.0 to nie wszystko

W grudniu 2022 roku PKP Intercity podpisało trzy umowy. Pierwsza umowa obejmowała budowę systemu e-IC 2.0, którego efekty możemy testować już dzisiaj. Kolejne funkcjonalności będą wprowadzane sukcesywnie.

PKP Informatyka jest nowoczesną spółką sektora IT, zdolną do realizacji innowacyjnych wdrożeń w sektorze kolejowym. Uruchomienie nowego serwisu sprzedaży pokazuje skuteczność w realizacji strategii spółki oraz dążenie do ciągłego doskonalenia kompetencji w zakresie usług świadczonych w obszarach przewozów pasażerskich i towarowych, infrastruktury, cyberbezpieczeństwa w Grupie PKP. W perspektywie najbliższych lat do użytku Klientów PKP Intercity trafią kolejne zorientowane na pasażera rozwiązania, nie ustępujące standardom europejskim, a wręcz konkurencyjne wobec istniejących rozwiązań, zapewniając tym samym pasażerom kolei najwyższą jakość obsługi.

– powiedział Tadeusz Turzyński, prezes zarządu PKP Informatyka

Pozostałe dwa kontrakty dotyczą Centralnego Systemu Sprzedaży, a dokładniej licencji, wdrożenia i utrzymania technologii, a także Usługi Rezerwacyjnej. To, obok e-IC 2.0, kluczowe komponenty ekosystemu sprzedaży biletów w PKP Intercity. Wdrożenie przeprowadzi PKP Informatyka, która zajmie się również utrzymaniem tego przez 60 miesięcy od startu produkcyjnego. Po tym okresie PKP Intercity będzie mogło przejąć opiekę nad utrzymaniem systemu lub przedłużyć umowę. Licencja została zakupiona bezterminowo. Łączna wartość wszystkich umów wyniosła ponad 143 mln zł.

Źródło zdjęć: Grand Warszawski / Shutterstock.com, PKP Intercity

Źródło tekstu: PKP Intercity