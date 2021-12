Jak walczyć z fake newsami o PEM? Przez edukację

Problemom tworzenia i rozpowszechniania fake newsów na temat PEM i roli edukacji w ich zwalczaniu poświęcony był drugi i ostatni dzień konferencji Międzynarodowej Konferencji PEM „Fale radiowe są niewidoczne. Co robimy, by były transparentne – normy i regulacje”.

2 grudnia 2021 roku zakończyła się Międzynarodowa Konferencja PEM „Fale radiowe są niewidoczne. Co robimy, by były transparentne – normy i regulacje”, zorganizowana przez Instytut Łączności oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Jej drugi dzień poświęcony był problemom tworzenia i rozpowszechniania fałszywych informacji (tak zwanych fake newsów) na temat PEM oraz roli rzetelnej edukacji w ich zwalczaniu.

Edukacja dotycząca PEM i nowoczesnych technologii powinna zaczynać się jak najwcześniej, już w szkole, być może w ramach istniejących już zajęć. Sami niewiele jesteśmy w stanie zrobić, poszukujemy partnerów, z którymi możemy prowadzić działania edukacyjne w sposób wiarygodny – najsilniejsze są działania instytucji naukowych, które są neutralne.

– powiedział Piotr Kędzierski, T-Mobile

Swoimi doświadczeniami dotyczącymi edukacji o PEM podzielili się Christos Kourtellaris z Departamentu Komunikacji Elektronicznej Wiceministra Nauki, Innowacji i Polityki Cyfrowej Cypru oraz Mike Wood z firmy Telstra, australijskiego operatora telekomunikacyjnego.

Pokazujemy społeczeństwu zasady działania urządzeń wykorzystujących technologię bezprzewodową – to również element strategii informacyjnej związanej z 5G i PEM. Zmierzone poziomy PEM na australijskiej plaży wynoszące około 0,015 W/m2 postanowiliśmy porównać do PEM pochodzącego od Słońca, które wynosiło 1000 W/m2.

– powiedział Mike Wood, Telstra

W 2021 roku rozpoczęła się trzyletnia kampania edukacyjna Instytutu Łączności i KPRM. Ma ona przybliżyć Polakom zagadnienia związane z PEM i przyczynić się dzięki temu do skuteczniejszego rozpoznawania fałszywych informacji, które czyhają na internautów na każdym kroku.

Osoby o stosunkowo niskich kwalifikacjach w swojej dziedzinie mają często tendencje do przeceniania swojej wiedzy. Namiastka tego autorytetu powoduje, że często zjednują sobie odbiorców i szerzą informacje niemające pokrycia w rzeczywistości

– powiedziała Kinga Graczyk, KPRM

Celem fake newsów jest celowe wprowadzenie użytkownika w błąd, często są to informacje zmyślone mające za zadanie wywołać określone efekty. Efekt śpiocha polega na tym, że ludzie nie pamiętają o niewiarygodnym źródle informacji, ale pamiętają samą informację, zapominając o nierzetelności źródła, szczególnie jeżeli oddziałuje również na emocje osoby. W nauce musimy zaakceptować obszary niewiedzy. Gdyby wszystko było wiadome nie trzeba by było prowadzić badań naukowych. Jeżeli jesteśmy w stanie i mamy taką możliwość,

to pytajmy ekspertów.

– powiedziała Magdalena Jabłońska, Uniwersytet SWPS

Badania badaniom nierówne

Fake newsy na temat PEM i szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego, szczególnie w zakresie częstotliwości stosowanych przez telefonię komórkową, często poparte są poparte wynikami badań. Jednak nie każde badanie jest rzetelne, a czasem fałszywe informacje odnoszą się do badań, których nikt tak naprawdę nie przeprowadził.

Aby prawidłowo czytać badania należy być sceptycznym, sprawdzać, czy cytowane badanie rzeczywiście istnieje. Należy pamiętać o hierarchii dowodów naukowych a także sprawdzać renomę czasopisma, w którym badania naukowe zostały opublikowane. Warto także przyjrzeć się konfliktom interesów i źródle finansowania badań oraz zawsze należy zapoznać się z dyskusjami oraz wnioskami dotyczącymi opublikowanych badań.

– powiedziała Karolina Sieroń, Śląski Uniwersytet Medyczny

Rozmowa telefoniczna powoduje mierzalny wzrost temperatury okolicy ucha, ale nie udało się ustalić czy czynnikiem istotnym w tym przypadku jest oddziaływanie PEM. Na świecie istnieją 54000 czasopism naukowych. Osoba, która nie dysponuje umiejętnością krytycznej oceny prac naukowych może znaleźć tekst, który będzie uzasadniał dowolny pogląd na dowolny temat. Ani naukowcy, ani lekarze nie dysponują metodami pozwalającymi na stwierdzenie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy objawami, a czynnikami takiego rodzaju, jak PEM.

– powiedział Grzegorz Tatoń, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nadszedł czas na fakty, nie na lęki i obawy. Dezinformacje to informacje, które mają wywołać konkretną szkodę, nie są zwykłymi fałszywymi informacjami. Zdecydowana większość Europejczyków jest niepewna, jeżeli chodzi o mity na temat 5G. Powinniśmy mówić o faktach i liczbach tak, by mieszkańcy mogli podejmować decyzje oparte na prawdziwych danych i nie uginali się pod presją fake newsów. Z naszego raportu wynika, że brakuje korelacji pomiędzy częstotliwościami występowania chorób nowotworowych a liczbą użytkowników telefonii komórkowej.

– powiedział Thomas Barmüller, Mobile & Wireless Forum

Nadmiar informacji szkodzi

Przed czasem Internetu wydawało się, że problemem jest brak dostępu do informacji. Globalna sieć dała każdemu łatwy dostęp do wiedzy, jednak pojawił się poważniejszy problem. Informacji jest za dużo, a do tego wiele z nich to fake newsy.

Współcześnie mamy do czynienia z infodemią, czyli nadmiarem informacji zarówno tych dobrych jak i, niestety, niewłaściwych. Za szerzenie fake newsów i działanie na szkodę innych powinny być nakładane kary i wyciągane konsekwencje. W 95% za dezinformację w Internecie jest odpowiedzialnych 12 kont w mediach społecznościowych.

– powiedziała Maja Romanowska, WHO

Powiązanie sieci 5G z pandemią COVID19 to jeden z elementów składających się na większą część, którą są teorie spiskowe związane z pandemią oraz szczepionkami w ramach Nowego Porządku Świata tzw. NWO.

– powiedziała Maja Czarnecka, AFP

Dezinformacja zakorzeniła się w świadomości wszystkich obywateli po wyborach prezydenta USA w 2016 roku, gdy okazało się, że wykorzystanie social mediów w określony i zaplanowany sposób miało wpływ na te wydarzenia. Odbiorcy wiadomości nie mają narzędzi, ani wiedzy, w jaki sposób radzić sobie z otaczającymi nas w sieci fake newsami.

– powiedziała Małgorzata Fraser, CyberDefence24

Z wystąpień prelegentów i dyskusji panelowych podczas drugiego dnia konferencji wynika, że fake newsy, dezinformacja i teorie spiskowe związane z PEM powstają i są rozpowszechniane niezwykle łatwo. Media społecznościowe są znakomitym i niezwykle trudnym do kontrolowania środkiem szybkiego powielania fałszywych informacji. Możemy przeciwstawiać się lawinie dezinformacji: edukując, weryfikując fakty, promując rzetelną wiedzę naukową. Nie mamy tylko pewności, że narzędzia, które mamy do dyspozycji, będą skuteczne.

Polowanie na fake newsy

Przy tej okazji warto wspomnieć, że już w najbliższy piątek, 2 grudnia 2021 roku, ruszy IV edycja konkursu #FakeHunter Challenge pod hasłem „Uwaga! Oszust”, W konkursie biorą udział wszyscy, którzy dokonali wcześniejszej rejestracji – mogą działać samodzielnie lub w zespołach liczących do 5 osób. Przed nimi wyzwanie polegające na wyszukiwaniu w Internecie wprowadzających w błąd informacji oraz fałszywych ofert handlowych i biznesowych. Te ostatnie mają na celu wyłudzenie pieniędzy lub danych osobowych (numerów dowodów, kart kredytowych, haseł do konta bankowego czy PESEL-i), które potem mogą być wykorzystane do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu oszukanej osoby. Rywalizacja będzie trwać do 5 grudnia tego roku.

Punkty przyznawane będą za zgłoszenie nieprawdziwej informacji lub przygotowanie raportu weryfikacji faktów opartego na wiarygodnych źródłach informacji. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne: 15 tys. zł za 1. miejsce, 10 tys. zł za drugie i 5 tys. zł za trzecie. Zgłoszenia będą oceniane przez jury składające się ze specjalistów – redaktorów i dziennikarzy portalu #FakeHunter, którzy na co dzień zajmują się weryfikacją fake newsów publikowanych w sieci.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod tym adresem.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Instytut Łaczności, PAP