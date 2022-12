Orlen ma swoją sieć 5G. W testach osiąga nawet 1 Gb/s

Koncern Orlen wraz z Siemensem przeprowadził testy prywatnej sieci 5G w realnym środowisku rozbudowanej infrastruktury przemysłowej. Spółka z Płocka otrzymała w tym celu czasowy przydział częstotliwości radiowych oraz zgodę UKE. Prędkości w sieci sięgają nawet 1 Gb/s.

Orlen rozpoczął tworzenie swojej sieci 5G w połowie 2021 roku. Zaplanowane wówczas testy objęły dwie lokalizacje – kompleks rafineryjno-petrochemiczny w Płocku oraz jedną ze stacji paliw – w pasmach 800 MHz (blok o szerokości 5 MHz) i 3,4 GHz ( blok „0” o szerokości 80 MHz). Testy zakończyły się co prawda już 10 miesięcy temu, ale dopiero teraz poznaliśmy ciekawe szczegóły, ujawnione przez dostawcę sprzętu – firmę Siemens Polska.

Budowana przez koncern sieć to sieć prywatna, jako rozwiązanie przewidziane na niedaleką przyszłość w systemach automatyki przemysłowej i komunikacji krytycznej. Strategia Orlenu zakłada, że do 2030 roku realizowana będzie digitalizacja koncernu, obejmująca także przemysłowe systemy 5G.

Wśród partnerów technologicznych tego projektu znalazł się również Siemens Polska, który dostarczył telekomunikacyjny sprzęt 5G. Dodatkowo urządzenia te posłużyły do przeprowadzenia eksperymentu w zakresie łączenia algorytmów sztucznej inteligencji oraz platformy Industrial Edge Siemensa z technologią VaaS (Video as a Sensor).

W testach 5G prędkość sięgała nawet 1 Gb/s

Jak podaje Siemens, kluczowym zadaniem podczas testów było dostarczenie odpowiedniej liczby anten i urządzeń, pozwalających uzyskać optymalną konfigurację infrastruktury radiowej oraz ich właściwe rozlokowanie. Do tego zadania wykorzystano m.in. routery 5G Scalance, które charakteryzują się odpornością na pył i wodę na poziomie IP65.

Pilotażowy projekt Orlenu udowodnił, że możliwe jest bezprzewodowe przesyłanie danych na terenie zakładów produkcyjnych z prędkością do 1 Gb/s.

Testy objęły systemy łączności krytycznej – czyli łączność dyspozytorską głosową oraz wideo, sprawdzono również możliwość transmisji danych przez urządzenia końcowe systemu łączności krytycznej. Testy 5G objęły także przesyłanie danych ze stacji paliw oraz z liczników energii.

Ważnym aspektem była także integracja nowych możliwości komunikacji krytycznej z istniejącym systemem TETRA służącym do cyfrowej radiotelefonicznej łączności dyspozytorskiej. Jest on wykorzystywany do komunikacji głosowej, ale nie ma możliwości transmisji danych oraz wideo z prędkością porównywalną do 5G.

Oprócz dostarczenia routerów 5G Siemens uczestniczył w projekcie badawczo-rozwojowym, którego celem było zastosowanie rozwiązania Video as a Sensor (VaaS), w którym danych dostarcza obraz wideo w paśmie widzialnym i termowizyjnym. Eksperyment objął monitoring pochodni rafinerii w Płocku. Test z użyciem 5G miał pokazać, czy za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego możliwa jest realizacja procesu sterowania płomieniem pochodni.

Z komunikatu Siemensa wynika, że jego urządzenia z powodzeniem działały w każdej z weryfikowanych architektur sieci mobilnej i we wszystkich wymaganych przez PKN Orlen pasmach.

Praktyczne wykorzystanie sieci Orlenu będzie jednak możliwe najwcześniej po rozdzieleniu nowych częstotliwości 5G. Według założeń UKE na potrzeby sieci prywatnych wydzielone zostanie osobne pasmo 70 MHz z zakresu 3410-3480 MHz.

