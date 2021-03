Orange zbuduje sieć kampusową 5G w łódzkiej fabryce Miele

W Ksawerowie pod Łodzią na 6000 m2 w fabryce sprzętu AGD firmy Miele dzięki Orange Polska powstanie druga po Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej sieć kampusowa w Polsce działająca w docelowym dla 5G paśmie 3,6 GHz.

Kontrakt podpisany został na dwa lata. Powstająca sieć pozwoli zdigitalizować i zautomatyzować proces kontroli jakości dla tworzonych produktów, a także uruchomić na szeroką skalę szkolenia pracowników przy użyciu wirtualnej rzeczywistości (VR).

Zobacz: Orange zbuduje wewnętrzną sieć 5G w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Zapewnimy zasięg w 5G, ale również w LTE. Transmisja w sieci będzie się mogła odbywać z prędkością ponad 750 Mb/s. Bazujemy na doświadczeniach Grupy Orange zdobytych przy realizacji podobnych projektów w krajach Europy Zachodniej i własnych zdobytych podczas budowy sieci w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

– wyjaśnia Julien Ducarroz, prezes zarządu Orange Polska.

W przyszłości Miele planuje wykorzystać budowaną przez Orange sieć 5G do obsługi pojazdów autonomicznych, dużej liczby czujników IoT oraz zdalnego wsparcia ekspertów z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej. Wszystko to ma na celu dalszą cyfrową transformację fabryki. Firma Miele zaprosiła również startupy, z którymi chce wdrażać i testować nowe rozwiązania 5G, by zastosować je w swoich zakładach, również w innych krajach.

Zobacz: Emitel skończy refarming częstotliwości dla 5G do połowy 2022. „To projekt dekady”

Urządzenia komunikujące się z siecią będą wykorzystywały karty SIM, które również dostarczy w ramach umowy Orange Polska. Do budowy sieci wykorzystanych zostanie 8 anten firmy Ericsson działających w pasmach 3,6 GHz oraz 2100 MHz.

Zobacz: Sieci kampusowe to jedno z kluczowych zastosowań 5G. Zobaczcie, jak się to robi w Orange

Zobacz: T-Mobile uruchamia w Krakowie prywatną sieć kampusową 5G i LTE