Emitel skończy refarming częstotliwości dla 5G do połowy 2022. „To projekt dekady”

Rozpoczęty w 2020 roku refarming częstotliwości telewizyjnych 470-790 MHz i zwolnienie ich na potrzeby sieci 5G potrwa w Polsce do połowy 2022 roku – zapowiedział Emitel. Spółka określiła ten proces jako największe przedsięwzięcie, jakie przechodzi telewizja, większe niż jej cyfryzacja.

Realizowany przez Emitel proces refarmingu, czyli zmiany zakresu częstotliwości nadawania telewizji naziemnej i uwolnienie ich na potrzeby 5G w paśmie 700 MHz, rozpoczął się w pierwszej połowie 2020 r. Jak zadeklarowała spółka, projekt będzie prowadzony do końca czerwca 2022 r.

Refarming jest największym przedsięwzięciem, jakie przechodzi telewizja naziemna w Polsce, większym nawet niż przejście z nadawania analogowego na cyfrowe w 2013 r. Dla nas jest to projekt dekady

– przekonuje Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel.

Jak wynika z wyjaśnień Emitela, operacja ta nie ogranicza się tylko do zmiany częstotliwości nadawania z 694-790 MHz na inną. Wymaga również zagęszczenia sieci nadawczej, a więc uruchomienia emisji z dodatkowych masztów, a także instalacji nowych systemów antenowych.

Spółka musi też wymienić aparaturę nadawczą oraz zbudować całkowicie nową sieć telekomunikacyjną, dosyłającą programy telewizyjne do obiektów nadawczych. Wszystko to musi być zrealizowane do czerwca 2022 r.

Jest to tym bardziej skomplikowane, że pracujemy na „żywym organizmie” – na działającej sieci, nie przewidziano równoległego nadawania, jak 10 lat temu, kiedy uruchamiana była telewizja cyfrowa

– podkreślił Prezes Zarządu Emitel.

Refarming częstotliwości realizowany jest w całej Europie, gdzie do tej pory do nadawania telewizji naziemnej wykorzystywano częstotliwości z zakresu 470-790 MHz. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, wszystkie kraje członkowskie muszą zwolnić pasmo 694-790 MHz na potrzeby rozwoju sieci komórkowej piątej generacji 5G.

Nowy standard DVB-T2/HEVC

W Polsce projekt ten jest realizowany równolegle ze zmianą standardu nadawania i kodowania z obecnego DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC. Nowy standard umożliwi m.in. nadawanie wszystkich programów naziemnej telewizji cyfrowej w jakości HD, a nadawcom umożliwi zaoferowanie widzom nowych programów telewizyjnych na dwóch nowych multipleksach telewizyjnych.

Obecnie Emitel obsługuje pięć multipleksów, obejmujących łącznie 41 kanałów, w tym 28 darmowych. Od kilku miesięcy, we współpracy z nadawcami, Emitel emituje testowo sygnał telewizyjny z wykorzystaniem nowego standardu nadawania i kodowania DVB-T2/HEVC w kilku polskich miastach. W zasięgu próbnej emisji jest około 13,6 mln widzów.

Źródło tekstu: Emitel