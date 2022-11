Nadchodzi Dimensity 9200. Znamy datę premiery "zabójcy snapdragonów"

MediaTek znany jest głównie z produkcji budżetowych układów do tańszych smartfonów. Od jakiegoś czasu jednak depcze po piętach firmie Qualcomm, dotychczasowemu hegemonowi na rynku i producentowi najmocniejszych SoC. Tym razem może nawet udać się im ich przegonić.

Podczas Snapdragon Summit w okolicach 15 listopada ma odbyć się premiera nowych układów scalonych firmy Qualcomm. Mowa tu dokładnie o Snapdragonie 8 Gen 2, flagowym układzie kolejnej generacji, który ma znaleźć się w wielu smartfonach klasy premium. Jednak ta premiera może zostać skutecznie przyćmiona przez konkurencję.

Dimensity 9200 już 8 listopada

Oficjalny profil firmy MediaTek na platformie Weibo potwierdził, że 8 listopada odbędzie się premiera układu Dimensity 9200. Producenci smartfonów w przypadku flagowców najczęściej korzystali z SoC Qualcomma. To może się zmienić już pod koniec tego i na początku następnego roku, gdy pojawią się pierwsze urządzenia z układami nowej generacji.

Już wcześniej Dimensity 9200 pojawił się na popularnym benchmarku AnTuTu i wycisnął wynik na poziomie 1,26 miliona punktów. Choć robi to ogromne wrażenie, nie przesądza zwycięstwa MediaTeka, gdyż nie poznaliśmy jeszcze możliwości Snapdragona 8 Gen 2. Jednak wiele wskazuje na to, że w przypadku układu nowej generacji Qualcomm nie mamy co spodziewać się drastycznego wzrostu mocy.

Za wysoki wynik w benchmarku, częściowo odpowiada nowy GPU, z którego skorzystał MediaTek. Z nieoficjalnych informacji wynika, że chodzi o nowy procesor graficzny firmy Arm – Immortalis-G715. Ten GPU poza ogólnie większą wydajnością oferuje sprzętowy moduł obliczeń Ray Tracingu. Z kolei Qualcomm wykorzysta GPU poprzedniej generacji – Adreno 740.

Zobacz: Nadchodzi Dimensity 9200, czyli odpowiedź na Snapdragona 8 Gen 2

Zobacz: Dimensity 9200 w benchmarku AnTuTu. Snapdragony zostają w tyle

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: MediaTek

Źródło tekstu: GSMArena, Weibo