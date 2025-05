Gigant odchodzi z rynku po 45 latach. Chodzi o płyty i napędy optyczne

Kurczy się rynek dysków optycznych. Pioneer odchodzi po 45 latach

Firma Pioneer ogłosiła likwidację swoich filii zajmujących się produkcją napędów optycznych. Zostały one sprzedane chińskiej firmie Shanxi Lightchain Technology Industrial Development Co., Ltd. W wyniku tej decyzji z rynku znikną wszystkie odtwarzacze Blu-ray, DVD i CD dotychczasowo sprzedawane pod marką Pioneer. Marka ta była kiedyś synonimem jakości, a firma schodzi z tej gałęzi rynku po 45 latach innowacji na tym polu.