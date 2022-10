Nadchodzi Dimensity 9200, czyli odpowiedź na Snapdragona 8 Gen 2

Za niecały miesiąc zadebiutuje nowy, bardzo wydajny układ Snapdragon 8 Gen 2, który trafi też do kilku nadchodzących flagowców. A co na to największy konkurent firmy Qualcomm, czyli MediaTek? Już szykuje swoją odpowiedź.

W okolicach 15 listopada, podczas wydarzenia Snapdragon Summit, odbędzie się premiera nowego układu Snapdragon 8 Gen 2 dla flagowych smartfonów. Znane są już przewidywane dane techniczne nowej jednostki – jest to układ wykorzystujący główny, superwydajny rdzeń Cortex-X3 z zegarem 3,2 GHz, całość ma być wykonana w procesie 4 nm TSMC i składać się z klastrów w układzie 1+2+2+3.

MediaTek, niegdyś producent układów budżetowych i ze średniej półki, w ostatnim roku wykonał ogromny skok technologiczny, a jego Dimensity 9000+ z sukcesami zagroził pozycji układowi Snapdragon 8+ Gen 1. Nie dziwi więc, że i teraz tajwański producent szykuje swoją nowość, która będzie konkurować z nową jednostką firmy Qualcomm.

Według tipstera Digital Chat Station nowy układ MediaTeka to Dimensity 9200, a jego premiera również zapowiedziana jest na listopad. Producent wykorzysta litografię 4 nm TSMC oraz układ klastrów, w którym pierwsze skrzypce będzie grał super wydajny rdzeń Cortex-X3, podobnie jak ma być w Snapdragonie 8 Gen 2. Pozwoli to uzyskać wzrost wydajności o 25% w porównaniu do starszej generacji.

Nowością w układzie MediaTeka jest jednak całkiem inny GPU. Z nieoficjalny doniesień wynika, że Qualcomm wybrał znany już z poprzedniej generacji Adreno 740, gdy z kolei w Dimensity 9200 użyty zostanie coś zupełnie innego – Immortalis-G715. Jest to nowy procesor graficzny firmy Arm, zaprezentowany w czerwcu 2022 r., następca linii Mali-G. W porównaniu do niej producent procesora obiecuje wydajność większą o 15%, znacznie mniejsze zużycie energii oraz nowy, sprzętowy moduł obliczeń Ray Tracingu, zapewniający aż 300% większą moc podczas wykorzystania tej techniki. Największą korzyść z tego odczują gracze. Immortalis-G715 zapewnia także wsparcie dla techniki renderowania VRS (Variable Rate Shading).

Z takim procesorem graficznym Dimensity 9200 może zdeklasować układ Qualcomma i pozwoli zdobyć MediaTekowi mocniejszą pozycję na rynku topowych smartfonów, w tym tych dla graczy.

Źródło zdjęć: MediaTek

Źródło tekstu: Digital Chat Station, GSM Arena