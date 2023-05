Twoja ładowarka czeka! Masz coraz mniej czasu, by ją zdobyć

Wielu rzeczy można nie mieć w domu, można nawet nie mieć kosza pod zlewem. Jednak porządna ładowarka to w dzisiejszych czasach rzecz niezbędna. Możesz taką ładowarkę zdobyć dla siebie, ale lepiej się pospiesz.

Im więcej urządzeń ma ładowanie przez USB, tym bardziej doceniam ładowarki szybkie, małe i mające kilka gniazd USB. Niedawno przetestowałam ładowarki polskiej marki iBOX i obie bardzo przypadły mi do gustu. Miałam malutką 30-watową iBOX C-38 i większą iBOX C-65 z trzema gniazdami, dostępną w dwóch kolorach. Ty też możesz przekonać się, czym zdobyły moje zaufanie i jak wygodne są w codziennym używaniu. Przygotowaliśmy konkurs, w którym możesz wygrać taką ładowarkę dla siebie.

Konkurs z 9 nagrodami!

By wziąć udział w konkursie, musisz przejść do mojego artykułu o ładowarkach iBOX C-65 i iBOX C-38. W komentarzu pod artykułem z 19 maja napisz nam swoją historię, w której brakowało Ci ładowarki iBOX C-65 lub iBOX C-38. Pamiętaj, by wymienić model ładowarki w swojej opowieści. Nie muszę chyba przypominać, że by wziąć udział w konkursie, musisz się zalogować?

Do wygrania są:

3 ładowarki GaN iBOX C-65 - za miejsca od 1. do 3.

3 ładowarki iBOX C-38 - za miejsca od 4. do 6.

3 uniwersalne przewody USB iBOX USB multi 4w1 - za miejsca od 7. do 9.

Konkurs trwa do 29 maja do godziny 23:59, więc nie zostało już dużo czasu. Listę zwycięzców opublikujemy na dole artykułu przedstawiającego ładowarki. Potem wystarczy już tylko odpowiedzieć na e-mail z informacją o nagrodzie, podając dane do wysyłki i ładowarki ruszą w drogę do domów zwycięzców. Pełny regulamin konkursu znajdziesz pod tym adresem. Powodzenia!

Jeśli jednak nie masz ochoty opowiadać nam o swoich doświadczeniach lub zależy Ci na czasie, możesz jedną z tych ładowarek kupić z kodem zniżkowym dla czytelników TELEPOLIS.PL.

Zaloguj się, przejdź do artykułu konkursowego i opisz nam swoją historię w komentarzu.



To dobry moment, by pokrótce przypomnieć, czym wyróżniają się ładowarki iBOX.

iBOX C-65 – trzy gniazda na większe potrzeby

iBOX C-65 (ILUC65B) to ładowarka typu GaN, zgodna ze standardem Power Delivery i QuickCharge 4.0 o mocy 65 W. To wystarczy, by zasilić mniej wymagającego laptopa. Ładowarka ma dwa gniazda USB-C oraz jedno USB-A, więc niezależnie od dostępnego akurat kabla, zawsze da sobie radę. Przy tym ładowarka ta waży tylko 115 g.

iBOX C-38 – spełnienie marzeń podróżników

iBOX C-38 o mocy 30 W (model ILUC38CW ma w zestawie kabel, ILUC38W to sama ładowarka) wygrywa kieszonkowymi rozmiarami i niską wagą – tylko 51 gramów. Mieści się do kieszonki z boku plecaka, do torebki, a w razie „W” można ją zabrać nawet do kieszeni bluzy.

Przy tym to maleństwo wystarczy, by zasilić MacBooka Air! Dzięki zastosowaniu tu Programmable Power Supply ładowarka nie odmówi współpracy nawet z egzotycznymi sprzętami. Sprawdziłam ją ze smartfonami 6 marek, a także słuchawkami i paroma innymi urządzeniami domowymi. Zero problemów.

Przy tym ta malutka ładowarka oddaje bardzo mało ciepła nawet podczas intensywnej pracy. Gdy smartfon daje w kość dłoniom, obudowa ładowarki ma temperaturę 30-35°C. To dzięki wykorzystaniu nowoczesnego materiału na bazie krzemu – stąd nazwa Super Si. Dzięki niemu też ładowarka może być tak mała przy mocy ładowania do 30 W.

Kup swoją ładowarkę w sklepie iBOX!

Z kodem TELEPOLIS23 nie zapłacisz za dostawę.

