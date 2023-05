Ładowarka na miarę 2023 roku. Każdy powinien taką mieć [KONKURS]

Można nie mieć auta albo wiertarki, ale dom bez ładowarki jest nie do pomyślenia. Dziś to sprzęt niezbędny. Poznaj ładowarki marki iBOX i wygraj własną w konkursie.

Rzadko ruszam się z domu na dłużej bez ładowarki I mam je w każdym pokoju. A to trzeba naładować smartfon, a to tablet, czytnik ebooków, szczoteczkę do zębów… im więcej urządzeń ma ładowanie przez USB, tym bardziej doceniam ładowarki szybkie, małe i mające kilka gniazd USB.

Przetestowałam ładowarki polskiej marki iBOX, by sprawdzić, czy spełniają moje potrzeby. Przedstawiam dwa modele: malutką 30-watową iBOX C-38 i większą iBOX C-65 z trzema gniazdami, dostępną w dwóch kolorach. Obie otrzymałam w wersji z kablem USB-C do USB-C.

Kup swoją ładowarkę w sklepie iBOX!

Z kodem TELEPOLIS23 nie zapłacisz za dostawę.



iBOX C-65 – trzy gniazda, dwa kolory

iBOX C-65 (ILUC65B) to ładowarka typu GaN, zgodna ze standardem Power Delivery i QuickCharge 4.0. Zgodnie z oczekiwaniami trudno ją rozgrzać. Azotek galu odznacza się świetną proporcję rozmiaru do wydajności i małymi stratami energii przez generowanie ciepła. Temperatury obudowy ładowarki dochodzą do 37°C przy ładowaniu jednego smartfonu z mocą 20 W, dłuższe ładowanie kilku urządzeń z pełną mocą nagrzeje obudowę iBOX C-65 nawet do 60°C, ale przez większość czasu temperatura nie przekroczy 45°C.

Ten model spełni wymagania osób mających mniej gniazdek niż urządzeń. Jest idealny do pracy poza domem, w pociągu czy kawiarni. Mocy spokojnie wystarczy, by zasilić laptopa, jednocześnie ładować smartfon i korzystać z modemu LTE. Dużą zaletą jest dostępność jednego gniazda USB-A, z którego mogę naładować modem, zegarek, wspomnianą szczoteczkę do zębów albo zasilić lampę pierścieniową, której używam przy kręceniu filmów. Ładowarka iBOX C-65 waży 115 g, z kablem z zestawu zaś 151 g, przy czym raczej nie ma sensu zabierać ładowarki z trzema gniazdkami i tylko jednego kabla, prawda?

Jak się zapewne domyślasz, trzeba uważać, co zostanie podłączone do którego gniazdka. Szczęśliwie producent umieścił tu oznaczenia. I tak gniazdko USB-C C1 ma piktogramy telefonu i laptopa. To ono jest w stanie pracować z maksymalną mocą ładowarki, czyli 65 W, a także w kilku trybach o niższej mocy:

20 V, 3,25 A;

15 V, 3 A;

12 V, 3 A;

9 V, 3 A;

5 V, 3 A;

PPS: 3,3-11 V; 3 A.

Gniazdo USB-C poniżej może dostarczyć maksymalnie 33 W. Tu znajdują się piktogramy smartfonu i tabletu:

20 V, 1,5 A;

15 V, 2 A;

12 V, 2,5 A;

9 V, 3 A;

5 V, 3 A;

PPS: 3,3-11 V, 3 A.

Gniazdo USB-A nie ma własnego oznaczenia, ale warto wiedzieć, że maksymalnie można wyciągnąć z niego 30 W. Jego tryby pracy to:

20 V, 1,5 A;

15 V, 2 A;

12 V, 2,5 A;

9 V, 3 A;

5 V, 4,5 A;

4,5 V, 5 A.

Oczywiście to, z jaką sumarycznie mocą będzie pracować iBOX C-65, zależy od podłączonych urządzeń i dostępnych przewodów. Zasada jest jednak taka, by najbardziej wymagające podłączać na górze. To zagwarantuje, że uda się wykorzystać maksymalną moc ładowania. Czip sterujący prądem ładowania automatycznie dobierze optymalny układ dla zestawu podłączonych urządzeń, ale przy ładowaniu tylko jednego smartfonu warto korzystać z gniazda podającego największą moc.

iBOX C-38 – szybka ładowarka kieszonkowa

iBox C-38 o mocy 30 W (model ILUC38CW ma w zestawie kabel, ILUC38W to sama ładowarka) jest wspaniałym wyborem na krótką podróż, weekendowy wycieczkę czy intensywny dzień w mieście. Jest malutka. Kostka mieści się w dłoni, nie zajmie dużo miejsca w plecaku, pasuje do niewielkiej torebki, a w kryzysowej sytuacji można ją zgarnąć nawet do kieszeni kurtki. Jeśli biorę ze sobą tylko telefon I nie oddalam się zanadto od cywilizacji, biorę ze sobą właśnie to maleństwo i krótki kabel. Sama ładowarka waży tylko 51 g, razem z kablem z zestawu zaś 64 g. To żadne obciążenie.

Nominalna moc kruszyny iBox to 30 W. To wystarczy, by zasilić laptopa typu MacBook Air! Ładowarka może pracować w trybach:

5 V, 3 A;

9 V, 3 A;

12 V, 2,5 A (w tym trybie wyciąga 30 W);

PPS: 3,3-5,9 V, 3 A;

PPS: 3,3-11 V, 2,75 A.

Dzięki zastosowaniu tu Programmable Power Supply ładowarka nie odmówi współpracy nawet z egzotycznymi sprzętami. Sprawdziłam ją ze smartfonami 6 marek, a także słuchawkami i paroma innymi urządzeniami domowymi. Zero problemów.

Przy tym ta malutka ładowarka oddaje bardzo mało ciepła nawet podczas intensywnej pracy. Gdy smartfon daje w kość dłoniom, obudowa ładowarki ma temperaturę 30-35°C. To dzięki wykorzystaniu nowoczesnego materiału na bazie krzemu – stąd nazwa Super Si. Dzięki niemu też ładowarka może być tak mała przy mocy ładowania do 30 W.

Kup swoją ładowarkę w sklepie iBOX!

Z kodem TELEPOLIS23 nie zapłacisz za dostawę.



Kolejną zaletą tej ładowarki jest cena. Można ją kupić już za 49 zł I jest dostępna w wielu sklepach internetowych. Jeśli do twojego telefonu nie była dołączona ładowarka albo szukasz malutkiego zamiennika, to będzie świetny wybór. Jeśli zaś potrzebujesz więcej mocy i więcej gniazd USB, sięgnij po model C65, kosztujący 109 zł.

Artykuł powstał przy współpracy z marką iBOX, ale zawiera własne opinie autorki.

Konkurs z 9 nagrodami!

Jeśli zaciekawiły Cię ładowarki iBOX, nic nie stoi na przeszkodzie, by sprawdzić je w swoim domu. Oprócz rabatów dla naszych Czytelników, mamy też dla Was konkurs z aż 9 nagrodami.

Do wygrania są:

3 ładowarki GaN iBOX C-65 - za miejsca od 1. do 3.

3 ładowarki iBOX C-38 - za miejsca od 4. do 6.

3 uniwersalne przewody USB iBOX USB multi 4w1 - za miejsca od 7. do 9.

Zasady konkursu są proste wystarczy zalogować się na TELEPOLIS.PL i w komentarzu pod tym tekstem kreatywnie odpowiedzieć na zadanie konkursowe:

Opowiedz nam historię, w której brakowało Ci ładowarki iBOX C-65 lub C-38. Pamiętaj, aby użyć frazy „iBOX C-65” lub „iBOX C-38” w swojej historii.

Konkurs trwa do 29 maja do godziny 23:59, a listę zwycięzców opublikujemy na dole tego artykułu. Potem wystarczy już tylko odpowiedzieć na e-mail z informacją o nagrodzie, podając dane do wysyłki i paczka pełna energii rusza w Waszym kierunku. Pełny regulamin konkursu znajdziecie pod tym adresem.

Czekamy na Wasze niesamowite historie i życzymy powodzenia!

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne