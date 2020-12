KRRiT: operatorzy i nadawcy muszą stosować się do zasady "must carry, must offer"

Operatorzy i nadawcy otrzymają w najbliższym czasie pismo od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W jego treści znajdą się informacje na temat naruszenia zasady "must carry, must offer". Czym ona jest i jakie są kary za jej nieprzestrzeganie?

Zasada must carry, must offer zakłada, że operator rozprowadzający programy telewizyjne musi włączać do swojej oferty kanały: TVP1, TVP2, Polsat, TVN, TV4, TV Puls i regionalną antenę TVP . Ten zestaw to właśnie "must carry". Z kolei nadawcy tych telewizji nie mogą odmówić zgody na udostępnienie sygnału ani uzależniać jej „od uiszczania jakiegokolwiek wynagrodzenia, w tym w szczególności z tytułu udzielenia licencji za korzystanie z nadania” - to jest właśnie "must offer". Jednak interpretacja tej zasady budzi na rynku telewizyjnym wiele kontrowersji. W chwili obecnej jest przedmiotem sporu między Wirtualną Polską a Telewizją Polską, WP a TVN-em, niechętny jej stosowaniu był także m.in. Cyfrowy Polsat (właściciel Ipla.TV).

Jak podają Wirtualne Media, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w ostatnim czasie zwróciła się do nadawców i operatorów w związku z naruszeniem przez nich tej zasady.Chodzi konkretnie o tych nadawców: Telewizja Puls, TVN, Telewizja Polsat oraz Telewizja Polska. List w tej sprawie został również wysłany do operatorów: Canal+ Polska, TVN oraz Cyfrowego Polsatu. Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji, przewodniczący Krajowej Rady może wydać decyzję nakładającą karę pieniężną na nieprzestrzegającą zasady firmę. Kara ta może wynosić do 50%. rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością przeznaczoną do nadawania programu. A jeśli nadawca nie zapłaci za prawo do dysponowania częstotliwością - karę pieniężną w wysokości do 10 proc. przychodu nadawcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym (uwzględniając zakres i stopień szkodliwości naruszenia, dotychczasową działalność nadawcy oraz jego możliwości finansowe – wskazuje tak artykuł 53 ust. 1).

Jeśli zaś nadawca nie zastosuje się do zaleceń KRRiT, przewodniczący może wydać decyzję nakładającą karę pieniężną w wysokości do 10 proc. przychodu tego operatora osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Jest przy tym uwzględniany zakres i stopień szkodliwości naruszenia, dotychczasowa działalność operatora oraz jego możliwości finansowe. Jak powiedziała dla serwisu Wirtualnemedia.pl Teresa Brykczyńska, rzeczniczka prasowa KRRiT:

Wszystkie sprawy dotyczą usług OTT (Over The Top - przyp.red.), są na różnym etapie postępowania. Działania przewodniczącego KRRiT idą w kierunku zawarcia przez powyższe podmioty odpowiednich umów

Wirtualne Media podają także, że w połowie października br. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaproponowała nadawcom telewizyjnym zrzeszonym w MOC TV wprowadzenie zasady dotyczącej pozyskiwania danych analitycznych od operatorów. Byłaby to zasada „must measure” i miałaby częściowo rozwiązać problem, jaki zrodził się wokół zasady must carry, must offer. W przypadku obecnej zasady główną punktem zapalnym konfliktu są wpływy z reklam z retransmitowanych przez platformę WP Pilot kanałów.

