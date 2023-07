Dumnie walczył z 5G. Teraz zostanie posłem

Przeciwnik 5G będzie posłem. Kolejny. Rafał Foryś został liderem listy Konfederacji w okręgu radomskim.

Czy sieć 5G szkodzi? Ktoś, kto nasłucha się teorii spiskowych rozpowszechnianych w Internecie niestety powie, że tak. Na łamach TELEPOLIS.PL wielokrotnie wyjaśnialiśmy, że nie ma się czego bać. Nie ma żadnych dowodów na negatywne efekty zdrowotne, spadki odporności czy inne nowotwory.

Przeciwnik 5G z jedynką Konfederacji do sejmu

Protesty przeciwko 5G trwają jednak od lat i chociaż słabną, to wolniej niż byśmy chcieli. W obecnej kadencji sejmu mamy grupkę posłów przychylną twierdzeniom przeciwników 5G. Przede wszystkim to Grzegorz Braun z Konfederacji, ale jest też Jarosław Sachajko z Kukiz 15.

Ostatnie sondaże wskazują na to, że grono to się powiększy. Liderem listy Konfederacji w okręgu radomskim jest bowiem Rafał Foryś. Kandydat jest bardzo dumny ze swojego sprzeciwu wobec 5G. Umieścił nawet w serwisie YouTube film, z którego możemy się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. To oczywiście standardowe hasła o straszliwym polu elektromagnetycznym czy rujnowaniu zdrowia. Dowiadujemy się też, że przeciwnicy zmierzyli promieniowanie i wiedzą, że jest za duże. Co prawda sami przyznają, że nie mierzyli niczym profesjonalnym, ale jakoś zmierzyli.

