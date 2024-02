Inea zaliczyła awarię. Klienci skarżyli się na brak Internetu

Piątkowe popołudnie przywitało klientów sieci Inea problemami z dostępem do Internetu. Operator intensywnie pracował nad tym, by przywrócić działanie usług. I chyba się udało.

Awaria może się przytrafić każdemu. W piątkowe wczesne popołudnia (9 lutego 2024 roku) problemy z dostępem do Internetu i/lub telewizji zaczęli zgłaszać klienci wielkopolskiej sieci Inea. W szczytowym momencie wykres na stronie downdetector.pl sięgnął do 6462, by następnie nieco opaść. Koniec problemów powinien więc w miarę szybko nastąpić.

Kostrzyn Wielkopolski. Brak internetu - światłowód, telefony nie działają Rogoźno Wielkopolskie również brak internetu Psarskie, światłowód, brak sygnału Poznań falista 3 też brak internetu znowu nic nie można zrobić. To już druga taka sytuacja w tym roku Czy ktoś wie jak długo nie będzie internetu? Potrzanowo (Wlkp) bez sygnału w światłowodzie. Drugi raz w tym roku to samo! ? Wielkopolska, Gm. Władysławów światłowód padł, brak dostępu do internetu godzina 13.45 Luboń koło Poznania brak internetu znowu to już się robi ? wkurwiające naprawiam siostrze laptopa i nie mam jak pobrać sterownikuw a laptop potrzebny na wczoraj Znowu internet padł... Poznań... Za co ja płacę? Nie można pracować w takich warunkach! Okolice Jarocina padł net ktoś potwierdzi czy to tylko u mnie czy większą awaria?

– przykładowe komentarze na downdetector.pl (pisownia oryginalna)

Z jednego z komentarzy na Facebooku wynika, że Inea wie o awarii i pracuje nad usunięciem problemów:

Tak, mamy odnotowaną niedostępność w Twoim rejonie. Nasi technicy dokładają wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić działanie usług. Niestety nie znamy planowanego przywrócenia usług – prognozowany czas usunięcia awarii to 48h, ale usługi mogą wrócić znacznie szybciej. Najmocniej przepraszamy za tę niedogodność.

Aktualizacja:

Z awariami da się żyć, jeśli są szybko usuwane. Z informacji płynących od klientów sieci Inea wynika, że awaria została usunięta, a dostęp do Internetu znowu działa prawidłowo.

