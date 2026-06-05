Pokazali, jak nie okradać bankomatu. Wybuch nie pomógł

Do zdarzenia doszło 5 lutego 2026 roku w Gorzkowicach przy ul. Rynek. Dyżurny piotrowskiej policji otrzymał zgłoszenie o wybuchu bankomatu. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu i ślady pozostawione przez sprawców.

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Wysadzili bankomat

Co ciekawe, do kradzieży pieniędzy nie doszło. Chociaż sprawcy doprowadzili do wybuchu, to i tak nie udało im się dostać do kasetki z pieniędzmi. Cała akcja zdecydowanie nie poszła po ich myśli. Co gorsze, nie byli też geniuszami zbrodni.

Policjantom dość szybko udało się wytypować prawdopodobnych sprawców. Funkcjonariusze ustalili, że jeden z nich mieszka na terenie województwa wielkopolskiego, a drugi na terenie województwa lubuskiego. Tego samego doszło do zatrzymania obu. W ich miejscach zamieszkania zabezpieczono gotówkę oraz urządzenia elektroniczne inicjujące zapłon.