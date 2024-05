Atari kupuje konkurenta. Koniec najstarszej wojny konsolowej

Jedna z bardziej spektakularnych wojen konsolowych własnie się zakończyła. Atari przejęło firmę Intellivision wraz z pakietem gier wideo. Jakie są dalsze plany rozwoju?

Branża gier to chyba jedna z najbardziej konkurencyjnych branż, co zmusza czołowe firmy do nieustannego rywalizowania. Są to słynne wojny konsolowe. Nintendo kontra Sega, Playstation versus Xbox. Jedna z tych wojen właśnie została zakończona.

Atari ogłosiło, że przejmuje markę Intellivision wraz z niektórymi grami od Intellivision Entrertainment LLC.

Połączenie Atari i Intellivision po 45 latach kończy najdłuższą wojnę konsolową w historii.

- powiedział Mike Mike, szef studia Atari.

Wojna konsolowa Atari versus Intellivision

Konsola do gier Intellivision była na rynku od 1979 roku. Był to produkt firmy Mattel Electronics i stanowił on nie lada konkurencję dla najpopularniejszej wówczas konsoli Atari 2600. No i zaczęła się rywalizacja. Firma Mattel od razu zaatakowała produkt Atari serią reklam z pisarzem George'm Plimptonem w roli głównej. Tego jeszcze nie było, żeby za pomocą mediów tak dyskredytować rywala. Pisarz wychwalał oczywiście produkt Intellivision i przedstawiał jego wyższość nad produktem Atari.

Reklamy okazały się sukcesem i zapewniły wysoką sprzedaż firmie Mattel. Do 1990 roku sprzedano około 5 milionów konsol Intellivision.

Radość nie trwa długo, obie firmy ostatecznie tracą wysokie pozycje na rynku konsol do gier. Pojawiają się inni mocniejsi gracze. Jedynie co im pozostało, to udzielanie licencji na swoje gry Nintendo i Sony.

Co dalej z Intellivision?

Co Atari planuje wobec marki Intellivision, tego jeszcze nie wiadomo. Miejmy nadzieję, że skorzysta z bliblioteki gier Intellivision i na fali nostalgii wskrzesi kilka pozycji. W ogłoszeniu o zakupie widniał zapis, że Atari nie nabyło podczas transakcji konsoli do gier marki Amico firmy Intellivision. To konsola ogłoszona w 2018, promowana jako prosta konsola dla rodzin, nie dla graczy. Do tej pory nie ma jej na rynku.

Atari zapowiedziało zmianę nazwy Intellivision i dalszy rozwój konsoli. Amico będzie posiadało też licencję na dystrybucję nowych gier od Intellivision. Wniosek z tego jest taki, że Atari najprawdopodobniej planuje wypuścić nowe gry, a co będzie dalej z konsolą Amico, dowiemy się w najbliższym czasie.

