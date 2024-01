Atari wraca z nowym sprzętem. Coś dla fanów retro

Atari wraca z nowym sprzętem. No może nie jest to urządzenie do końca nowe, bo jest to konsola retro, która pozwoli uruchomić gry z lat 70. i 80.

Atari kiedyś było jednym z najważniejszych graczy na rynku konsolowym. Jednak firma nie wytrzymała konkurencji z innymi firmami i dzisiaj jest zaledwie cieniem dawnej chwały. Dlatego to firma Retro Games Ltd wypuszcza urządzenie, które skierowane jest do największych fanów marki.

Atari 400 Mini

Ta konsola to Atari 400 Mini, która pozwoli na granie w 25 wybranych produkcji z lat 70. i 80. W zestawie z urządzeniem otrzymamy kontroler THECXSTICK, który ma być nową, ulepszoną wersją ikonicznego dżojstika CX40. Co ważne, działa on za pośrednictwem portu USB, więc ma być kompatybilny także z innymi urządzeniami.

Atari 400 Mini ma rozmiar połowy zwykłego Atari 400. Przy tym pozwoli na granie w 8-bitowe produkcje z modeli 400, 800XL oraz 5200. Fabrycznie wgranych będzie 25 tytułów, ale konsola pozwala również na zainstalowanie kolejnych za pomocą złącza USB. W sumie urządzenie ma 5 takich portów, więc można do niej podłączyć więcej kontrolerów, a nawet nowoczesne klawiatury.

Atari 400 Mini zadebiutuje 28 marca 2024 roku. Konsola już teraz dostępna jest w przedsprzedaży w cenie 99,99 dolarów.

Źródło zdjęć: Retro Games Ltd

Źródło tekstu: Retro Games Ltd