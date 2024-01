DualSense V2. Nadchodzi nowa wersja kontrolera do PlayStation 5

Sony szykuje nową wersję kontrolera DualSense do konsoli PlayStation 5. Model oznaczony jako V2 przynosi jedno, znaczące usprawnienie.

W jednym z kanadyjskich sklepów pojawiła się nowa wersja kontrolera DualSense, oznaczona jako V2. W porównaniu ze standardowym modelem przynosi on jedno, ale niezwykle kluczowe usprawnienie. Gracze nie powinni już narzekać.

Sony DualSense V2

Nowy kontroler pojawił się w kanadyjskiej odsłonie sklepu BestBuy. Z opisu wynika, że jest to dokładnie ten sam kontroler, co dotychczas. Oznacza to identyczną budowę i wszystkie funkcje, w tym haptyczne wibracje oraz adaptacyjne triggery. Czym w takim razie różni się wersja V2 od standardowej? Jedną, ale istotną rzeczą.

Opis ujawnia, że nowy kontroler ma mieć dużo dłuższy czas na jednym ładowaniu. Ma to być nawet do 12 godzin, gdzie aktualnie standardowy DualSense wytrzymuje około 5-6 godzin i to przy dobrych wiatrach. Z czasem żywotność akumulatora jest coraz gorsza. Co więcej, w zestawie z wersją V2 ma się znajdować również ładowarka.

PS5 DualSense V2 Controller with improved battery life seen on the Best Buy website! 👀



- “Exceptional 12-hour battery life, on a full charge, supports long gaming sessions”https://t.co/4JtxfR0Q4e pic.twitter.com/eTvINRUJ0q — Genki✨ (@Genki_JPN) January 11, 2024

Sony DualSense V2 pojawił się w cenie 89,99 dolarów kanadyjskich, więc identycznej, jak zwykły model. Nie wiemy, czy cena rzeczywiście się nie zmieni, czy to na razie tylko zaślepka i kwota zostanie zaktualizowana już przy premierze urządzenia.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: @Genki_JPN