To nie jest sprzęt dla tchórzy. Ryzyko jest spore

Szukasz najwyższej wydajności i nie boisz się ryzyka? Używasz procesora od Intela? W takim razie EKWB ma dla Ciebie idealny zestaw chłodzenia cieczą!

Najnowsze procesy AMD oraz Intela oferują szalenie wysoką wydajność w grach i programach. Niestety okupione jest to dużym poborem mocy, a więc i wysokimi temperaturami. Tym samym użytkownicy PC sięgają po coraz wydajniejsze pasty termoprzewodzące, układy chłodzenia czy specjalne ramki mocujące.

Chłodzenie powstało we współpracy z Der8auerem

Dla największych entuzjastów komputerowych istnieją jeszcze dwa kroki - lapping oraz deliding. Pierwszy z procesów polega na wypolerowaniu IHS, a drugi na jego zdjęciu i odsłonieniu krzemowego rdzenia. Oba są ryzykowne i skutkują utratą gwarancji, ale oferują ogromne spadki temperatur.

EK-Nucleus AIO CR360 Direct Die D-RGB to najnowszy zestaw chłodzenia wodnego typu All in One od słoweńskiego producenta. Jest to rozwiązanie dla posiadaczy procesorów Intela, które korzystają z gniazda LGA 1700. Mowa o AiO dla oskalpowanych CPU, czyli takich z których zdjęto fabryczny odpromiennik ciepła.

Z tego powodu mamy tutaj do czynienia ze specjalnie wyprofilowaną podstawą, która wykonana została z miedzi, a następnie poniklowana. Sam radiator o długości 360 milimetrów jest standardowym rozwiązaniem - to aluminiowa chłodnica o grubości 27 milimetrów. Użyto tutaj autorskiej pompki z prędkością do 3100 RPM.

Zastosowane wentylatory to EK-FPT FAN 120 D-RGB pracujące z prędkością do 2300 RPM, przy wydajności do 77 CFM i deklarowanej kulturze pracy do 36 dB(A). Jak sam nazwa wskazuje wyposażono je w bogate i konfigurowalne podświetlenie RGB LED. Gumowe węże doczekały się nylonowego oplotu.

Chłodzenie EK-Nucleus AIO CR360 Direct Die D-RGB dostępne jest już w przedsprzedaży na stronie EKWB. Sugerowana cena to 209 euro, czyli około 909 złotych. Producent udziela 5 lat gwarancji.

