Vectra daje sport i 5G za darmo. Na cały rok
Vectra wystartowała z jesienną kampanią promocyjną. Klienci mogą oglądać najważniejsze wydarzenia sportowe przez rok za darmo i korzystać z abonamentu 5G bez opłat.
Rok sportu bez opłat
Vectra przygotowała ofertę dla fanów sportu i osób szukających pełnego zestawu usług w dobrej cenie. Decydując się na pakiet z Internetem światłowodowym i telewizją, klienci otrzymują dostęp do Canal+ Super Sport, Eleven Sports oraz Sport na Ostro przez 12 miesięcy za 0 zł. Standardowa wartość tych pakietów to 95 zł miesięcznie.
Od 13. miesiąca koszt wyniesie 40 zł, co i tak daje spore oszczędności. W całym okresie 23-miesięcznego zobowiązania użytkownicy mogą zaoszczędzić nawet 1745 zł.
W ramach pakietu za 94,99 zł miesięcznie (przez pierwszy rok, potem 134,99 zł) klienci otrzymują:
- Internet światłowodowy do 300 Mb/s,
- telewizję cyfrową z pakietem Złotym (129 kanałów),
- dekoder TV Smart 4K BOX z funkcjami Catch-up TV, Restart TV i nagrywaniem w chmurze.
Dzięki aplikacji TV Smart GO, transmisje można oglądać również na smartfonach, tabletach i telewizorach z Android TV, Samsung, LG czy Amazon Fire TV.
Na klientów czekają transmisje z Ligi Mistrzów UEFA, Premier League, Ekstraklasy, La Liga, Serie A, Bundesligi czy Ligue 1. Nie zabraknie też Formuły 1, tenisowych turniejów WTA czy sportów walki. Wszystko w jakości 4K i z profesjonalnym komentarzem.
Abonament 5G za darmo
Jesienna kampania to także abonament komórkowy 5G za 0 zł. Nowi klienci, którzy przeniosą numer, mogą korzystać z usług bez opłat przez 12 miesięcy. Obecni klienci mają jeszcze lepsze warunki – aż 14 miesięcy za darmo.
Oferta obejmuje plany:
- M – 50 lub 60 GB,
- L – 100 GB,
- XL – 200 GB.
Po zakończeniu promocji, ceny zaczynają się od 35 zł miesięcznie. Usługa działa w zasięgu sieci Play, a numerem można wygodnie zarządzać w aplikacji Strefa Klienta.
Masz czas do końca roku
Opisane wyżej promocje obowiązują do 31 grudnia 2025 roku. Vectra oferuje także bogaty wybór usług bez zobowiązań. Klienci zainteresowani ofertami bez umów terminowych znajdą je w stacjonarnych salonach sprzedaży, na infolinii 601601601 oraz online na www.vectra.pl.