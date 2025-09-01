Vectra daje sport i 5G za darmo. Na cały rok

Rok sportu bez opłat

Vectra przygotowała ofertę dla fanów sportu i osób szukających pełnego zestawu usług w dobrej cenie. Decydując się na pakiet z Internetem światłowodowym i telewizją, klienci otrzymują dostęp do Canal+ Super Sport, Eleven Sports oraz Sport na Ostro przez 12 miesięcy za 0 zł. Standardowa wartość tych pakietów to 95 zł miesięcznie.

Od 13. miesiąca koszt wyniesie 40 zł, co i tak daje spore oszczędności. W całym okresie 23-miesięcznego zobowiązania użytkownicy mogą zaoszczędzić nawet 1745 zł.

W ramach pakietu za 94,99 zł miesięcznie (przez pierwszy rok, potem 134,99 zł) klienci otrzymują:

Internet światłowodowy do 300 Mb/s,

telewizję cyfrową z pakietem Złotym (129 kanałów),

dekoder TV Smart 4K BOX z funkcjami Catch-up TV, Restart TV i nagrywaniem w chmurze.

Dzięki aplikacji TV Smart GO, transmisje można oglądać również na smartfonach, tabletach i telewizorach z Android TV, Samsung, LG czy Amazon Fire TV.

Na klientów czekają transmisje z Ligi Mistrzów UEFA, Premier League, Ekstraklasy, La Liga, Serie A, Bundesligi czy Ligue 1. Nie zabraknie też Formuły 1, tenisowych turniejów WTA czy sportów walki. Wszystko w jakości 4K i z profesjonalnym komentarzem.

Abonament 5G za darmo

Jesienna kampania to także abonament komórkowy 5G za 0 zł. Nowi klienci, którzy przeniosą numer, mogą korzystać z usług bez opłat przez 12 miesięcy. Obecni klienci mają jeszcze lepsze warunki – aż 14 miesięcy za darmo.

Oferta obejmuje plany:

M – 50 lub 60 GB,

L – 100 GB,

XL – 200 GB.

Po zakończeniu promocji, ceny zaczynają się od 35 zł miesięcznie. Usługa działa w zasięgu sieci Play, a numerem można wygodnie zarządzać w aplikacji Strefa Klienta.

