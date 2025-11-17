Vectra tnie ceny. Internet i filmy za grosze
Sezon na jesienne wyprzedaże ruszył pełną parą. Vectra nie czeka na ostatnią chwilę i już teraz odkrywa swoje karty.
Black Weeks w Vectrze
Wielkimi krokami zbliża się końcówka listopada, a wraz z nią okres największych promocji. Operatorzy telekomunikacyjni walczą o klienta, oferując coraz ciekawsze warunki. Vectra postanowiła nie ograniczać się do jednego dnia czy weekendu. Ich akcja promocyjna potrwa aż dwa tygodnie.
Promocja pod nazwą Black Weeks startuje 17 listopada i potrwa do 1 grudnia 2025 roku. W tym czasie na specjalne warunki mogą liczyć przede wszystkim osoby, które dopiero planują podpisanie umowy.
Tani światłowód na start
Głównym punktem oferty jest Internet światłowodowy. Nowi klienci mogą wybrać łącze o prędkości do 300 Mb/s. Cena abonamentu w okresie promocyjnym wynosi 49,99 zł miesięcznie. Do tej kwoty należy doliczyć opłatę za wypożyczenie modemu w wysokości 4,99 zł miesięcznie.
To jednak nie wszystko. Jeśli szukasz pakietu z telewizją, operator przygotował zestaw z Pakietem Srebrnym. W jego skład wchodzą 72 kanały telewizyjne (w tym 59 w jakości HD) oraz wspomniany wcześniej Internet 300 Mb/s. Taki zestaw wyceniono na 64,99 zł miesięcznie plus opłata za modem. W zestawie otrzymujemy też dekoder TV Smart 4K BOX.
W obu przypadkach kusząca jest opłata aktywacyjna. Vectra obniżyła ją do symbolicznych 9,99 zł. Jest to ukłon w stronę osób, które nie chcą ponosić wysokich kosztów na start.
Co dla stałych klientów?
Często zdarza się, że promocje dotyczą tylko nowych umów. Tym razem Vectra pamiętała też o obecnych użytkownikach. Dla nich przygotowano akcję "Black Weekend", która potrwa nieco krócej, bo od 28 listopada do 1 grudnia.
W tych dniach obecni abonenci będą mogli skorzystać z biblioteki VOD znacznie taniej. Operator przecenia o 50% wszystkie filmy w swojej wypożyczalni. Dotyczy to zarówno serwisu Vectra VOD, jak i usługi streamingowej tvsmart.pl.
Zniżka obejmuje cały katalog. Można więc nadrobić głośne premiery kinowe albo wrócić do klasyków, płacąc połowę standardowej ceny. Warunek jest jeden: trzeba posiadać aktywną usługę główną u operatora.
Szczegółowe informacje dotyczące promocji można znaleźć na stronie www.vectra.pl.