Wiadomości

Vectra tnie ceny. Internet i filmy za grosze

Sezon na jesienne wyprzedaże ruszył pełną parą. Vectra nie czeka na ostatnią chwilę i już teraz odkrywa swoje karty.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 13:07
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Vectra tnie ceny. Internet i filmy za grosze

Black Weeks w Vectrze

Wielkimi krokami zbliża się końcówka listopada, a wraz z nią okres największych promocji. Operatorzy telekomunikacyjni walczą o klienta, oferując coraz ciekawsze warunki. Vectra postanowiła nie ograniczać się do jednego dnia czy weekendu. Ich akcja promocyjna potrwa aż dwa tygodnie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Promocja pod nazwą Black Weeks startuje 17 listopada i potrwa do 1 grudnia 2025 roku. W tym czasie na specjalne warunki mogą liczyć przede wszystkim osoby, które dopiero planują podpisanie umowy.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop HP Victus 15-FB3015NW 15.6" IPS 144Hz Ryzen AI 7 350 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4 Windows 11 Home
Laptop HP Victus 15-FB3015NW 15.6" IPS 144Hz Ryzen AI 7 350 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4 Windows 11 Home
0 zł
5314.24 zł - najniższa cena
Kup teraz 5314.24 zł
Telewizor HAIER H75M90EUX 75" MiniLED 4K 144Hz VRR Google TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor HAIER H75M90EUX 75" MiniLED 4K 144Hz VRR Google TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
-100.99 zł
5999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5899 zł
Laptop APPLE MacBook Pro 2025 14" Retina M5 16GB RAM 512GB SSD macOS Srebrny
Laptop APPLE MacBook Pro 2025 14" Retina M5 16GB RAM 512GB SSD macOS Srebrny
0 zł
7999 zł - najniższa cena
Kup teraz 7999 zł
Advertisement

Tani światłowód na start

Głównym punktem oferty jest Internet światłowodowy. Nowi klienci mogą wybrać łącze o prędkości do 300 Mb/s. Cena abonamentu w okresie promocyjnym wynosi 49,99 zł miesięcznie. Do tej kwoty należy doliczyć opłatę za wypożyczenie modemu w wysokości 4,99 zł miesięcznie.

To jednak nie wszystko. Jeśli szukasz pakietu z telewizją, operator przygotował zestaw z Pakietem Srebrnym. W jego skład wchodzą 72 kanały telewizyjne (w tym 59 w jakości HD) oraz wspomniany wcześniej Internet 300 Mb/s. Taki zestaw wyceniono na 64,99 zł miesięcznie plus opłata za modem. W zestawie otrzymujemy też dekoder TV Smart 4K BOX.

Vectra tnie ceny. Internet i filmy za grosze

W obu przypadkach kusząca jest opłata aktywacyjna. Vectra obniżyła ją do symbolicznych 9,99 zł. Jest to ukłon w stronę osób, które nie chcą ponosić wysokich kosztów na start.

Co dla stałych klientów?

Często zdarza się, że promocje dotyczą tylko nowych umów. Tym razem Vectra pamiętała też o obecnych użytkownikach. Dla nich przygotowano akcję "Black Weekend", która potrwa nieco krócej, bo od 28 listopada do 1 grudnia.

W tych dniach obecni abonenci będą mogli skorzystać z biblioteki VOD znacznie taniej. Operator przecenia o 50% wszystkie filmy w swojej wypożyczalni. Dotyczy to zarówno serwisu Vectra VOD, jak i usługi streamingowej tvsmart.pl.

Zniżka obejmuje cały katalog. Można więc nadrobić głośne premiery kinowe albo wrócić do klasyków, płacąc połowę standardowej ceny. Warunek jest jeden: trzeba posiadać aktywną usługę główną u operatora.

Szczegółowe informacje dotyczące promocji można znaleźć na stronie www.vectra.pl.

Image
telepolis
vectra obniżka cen telewizja i internet 50% taniej Black Weeks Vectra VOD black friday 2025
Zródła zdjęć: Vectra
Źródła tekstu: Vectra