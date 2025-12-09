UE i Kanada łączą siły. AI, nowe kable w Arktyce i cyfrowa tożsamość
W Montrealu odbyła się pierwsza Rada Partnerstwa Cyfrowego UE-Kanada. Celem spotkania było umocnienie współpracy w kluczowych obszarach cyfrowej gospodarki. Obie strony chcą przyspieszyć innowacje i zwiększyć odporność ekonomiczną w obliczu globalnych wyzwań.
Cyfrowa suwerenność priorytetem
Unia Europejska i Kanada zgodnie podkreśliły znaczenie cyfrowej suwerenności. Obydwa regiony realizują strategie mające na celu zwiększenie swojej konkurencyjności. Kluczowe ma być wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez inteligentne regulacje. Rada, której współprzewodniczyli Henna Virkkunen i Evan Solomon, ustaliła ambitną agendę na najbliższe miesiące. Partnerzy będą także szukać możliwości współpracy z innymi podobnie myślącymi krajami.
Sztuczna Inteligencja pod kontrolą
Ważnym krokiem było podpisanie Memorandum Porozumienia (MoU) w sprawie Sztucznej Inteligencji. Unia i Kanada zobowiązały się do tworzenia technologii AI, które są godne zaufania. Chcą, aby respektowały one prawa podstawowe oraz ułatwiały handel i wzrost gospodarczy.
Współpraca ma objąć standaryzację, regulacje oraz rozwój umiejętności. Skupią się na wdrażaniu AI w sektorach strategicznych, takich jak:
- opieka zdrowotna,
- produkcja,
- energetyka,
- kultura i nauka,
- usługi publiczne.
Partnerzy będą też pracować nad wspólnymi, dużymi infrastrukturami AI. Zapewnią przemysłowi i uczelniom dostęp do mocy obliczeniowej. Działania te obejmą również tworzenie zaawansowanych modeli AI dla dobra publicznego. Jednym z przykładów ma być monitorowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych i zmian klimatu.
Współpraca na rzecz niezależnych mediów
Transformacja cyfrowa stwarza wyzwania dla tradycyjnych mediów. Wzrost znaczenia platform internetowych i ryzyka związane z AI zagrażają rzetelnemu dziennikarstwu. UE i Kanada uznały, że dostęp do niezależnych i pluralistycznych mediów jest kluczowy dla demokracji.
Planują bliższą współpracę w zakresie wzmacniania niezależności mediów, w tym wspierania lokalnego dziennikarstwa. Będą również wspólnie działać na rzecz integralności informacji w sieci. Chcą przeciwdziałać ryzykom związanym z generatywną sztuczną inteligencją oraz manipulacją informacją i obcą ingerencją.
Cyfrowa tożsamość i Arktyka
Podpisano drugie MoU, dotyczące cyfrowych poświadczeń i usług zaufania. Partnerzy będą pracować nad techniczną interoperacyjnością cyfrowych portfeli tożsamości. Utworzą forum do wspólnych testów i projektów pilotażowych.
Ponadto, jako zaufani partnerzy, UE i Kanada skupią się na bezpiecznej łączności międzynarodowej. Mowa tu o sieciach 5G i kablach podmorskich. Zgodzono się na zbadanie nowych tras dla kabli. Celem jest wzmocnienie globalnej odporności sieci, zwłaszcza w regionie Arktyki.
Współpraca zostanie pogłębiona w takich dziedzinach, jak technologie kwantowe, półprzewodniki i obliczenia wysokiej wydajności. Potwierdzono też zobowiązanie do budowy odpornych łańcuchów dostaw półprzewodników oraz bezpiecznej i suwerennej infrastruktury chmury.