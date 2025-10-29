Laboratoryjne małpy zbiegły z ciężarówki. Zaczęło się jak w filmie

Rzecz, jak to w filmach tego typu bywa, miała miejsce w USA. Ciężarówka, która przewoziła je do placówki badawczej w Mississippi uległa wypadkowi. I chociaż kierowca przeżył, to z rozbitej ciężarówki wydostało się 18 makaków. Te wedle pierwotnych ustaleń miały być nosicielami wielu niebezpiecznych i śmiertelnych chorób, w tym zapalenia wątroby typu C.

Ucieczka 18 małp z rozbitej ciężarówki

Na szczęście kolejne komunikaty doniosły, że małpy są zdrowe i pochodzą z innych badań, niż nad groźnymi wirusami. Widocznie transportów jest na tyle dużo, że początkowo je ze sobą pomylono. Co nie oznacza, że problem nie istnieje. Same małpy mogą nie bać się ludzi. Co więcej, jako obiekty eksperymentów nie są zbyt przyjazne w stosunku do ludzi. A mówiąc wprost: lokalne władze ostrzegają, że mogą one być niezwykle agresywne.