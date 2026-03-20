Unia dokręca śrubę Huawei. Telekomy zostaną bez odszkodowań

Tak wynika z oficjalnej opinii wydanej 19 marca 2026 r. przez rzeczniczkę generalną TSUE, Tamarę Ćapetę. Stanowisko to rzuca nowe światło na kwestię tzw. dostawców wysokiego ryzyka na europejskim rynku telekomunikacyjnym.

Estoński spór o chiński sprzęt

Sprawa, która trafiła na wokandę TSUE (sygnatura C-354/24), ma swój początek w 2022 roku. To wtedy estoński operator Elisa Eesti AS wystąpił do tamtejszych władz o zgodę na wykorzystanie w swoich sieciach 2G-4G oraz 5G sprzętu i oprogramowania dostarczonego przez firmę Huawei. Odpowiedź rządu była odmowna – powołano się na wysokie ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego związane z działalnością chińskiego giganta.

Decyzja ta została zaskarżona przez telekom do sądu administracyjnego w Tallinie. Sędziowie, mając wątpliwości co do zgodności takich zakazów z prawem unijnym, skierowali do TSUE pytania prejudycjalne.

Operatorom nie należy się odszkodowanie za wymianę sprzętu

W komunikacie rzeczniczka TSUE wskazała, że państwa UE mogą odgórnie wykluczać określonych producentów z budowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Podkreśliła jednak, że takie kroki muszą być podejmowane w sposób proporcjonalny i nie mogą opierać się na samych tylko ogólnych podejrzeniach. Wymagana jest konkretna ocena ryzyka przy planowanym wykorzystaniu sprzętu, a każda decyzja tego typu musi bezwzględnie podlegać kontroli sądowej. Takie założenia zgodne są ze znowelizowaną i wchodzącą właśnie w życie ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC).

Dla rynku telekomunikacyjnego najbardziej bolesny może okazać się inny wniosek płynący z dokumentu. Zablokowanie możliwości korzystania ze sprzętu przez operatorów traktowane jest jako ograniczenie korzystania z własności, a nie całkowite jej pozbawienie w rozumieniu Karty praw podstawowych UE.

W praktyce oznacza to, że operatorom telekomunikacyjnym nie należy się odszkodowanie z tytułu wprowadzonych zakazów. Wyjątkiem są jedynie sytuacje, w których sąd krajowy uznałby, że obciążenie nałożone na operatora jest nieproporcjonalnie duże, nawet przy uwzględnieniu wyższej konieczności.

Polscy operatorzy już od dawna sygnalizują, że wprowadzenie w życie KSC i ewentualne zakazy dotyczące chińskiego sprzętu mogą się wiązać z wielomilionowymi lub wręcz miliardowymi kosztami wymiany infrastruktury. Dotyczy to największych telekomów, ale także mniejszych operatorów lokalnych, dla których taka operacja byłaby finansowym ciężarem nie do udźwignięcia.