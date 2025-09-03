Tego dnia możesz dostać SMS po niemiecku. Wyjaśniamy co za tym stoi
Dostanie SMS-a z ostrzeżeniem napisanym w języku niemieckim, nie brzmi jak dobry początek dnia. Większość z nas odczułaby raczej uzasadniony niepokój.
W końcu oszustwa polegające na dziwnych wiadomościach nie są niczym nowym. No i tek będzie po niemiecku, co samo w sobie już brzmi groźnie. Jednak to będą jedynie testy tamtejszego systemu ostrzegania, czyli czegoś, jak nasz system RCB. Istnieje jednak realna szansa, że mieszkańcy przygranicznych miejscowości również doczekają się SMS-a po niemiecku.
Testy niemieckiego odpowiednika RCB
Testy mają odbyć się 11 września bieżącego roku o godzinie 11:00. Ich treść należy zignorować z co najmniej dwóch powodów: ich treść nie będzie kierowana do nas, a także będą to jedynie testy, a nie realne ostrzeżenie.
Mimo to informacja ta może nie trafić do wszystkich, więc część osób w Polsce może mieć tego dnia realne obawy po otrzymaniu ostrzeżeń w języku naszych sąsiadów. Ciekawe będzie jak daleko od granicy ludzie będą otrzymywali te wiadomości, oraz jaka będzie skala zdezorientowania osób, do których te wpadną.