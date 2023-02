Vectra ma nową ofertę. Netflix nawet na rok za darmo

Vectra przygotowała nową ofertę. Kupując pakiet złożony z Internetu światłowodowego oraz Telewizji Smart, w prezencie można otrzymać nawet rok darmowego dostępu do platformy Netflix.

Od 1 lutego 2023 roku można skorzystać z nowej oferty Vectry. Decydując się na zakup Internetu światłowodowego (o prędkości 300 Mb/s, 600 Mb/s lub 1,2 Gb/s) z Telewizją Smart można otrzymać 3, 6 lub nawet 12 miesięcy darmowego dostępu do platformy Netflix. Długość tego okresu zależy od wybranego pakietu telewizyjnego. Promocja zapewnia korzystanie z całego katalogu platformy, w tym takich hitów, jak „Glass Onion”, „Wednesday” czy jednej z najnowszych premier filmowych „Bielmo” oraz kolejnych sezonów popularnych seriali, w tym: „Sexify”, „Wikingowie: Walhalla” lub „Ginny i Georgia”.

Zobacz: Vectra podniesie ceny. Umowa? Klienci ponoć znali ryzyko

Zobacz: Vectra zaskakuje nową ofertą. Tego w Polsce jeszcze nie było

Na najdłuższy, roczny okres korzystania z platformy Netflix w prezencie, mogą liczyć klienci, którzy zdecydują się na Platynowy pakiet telewizji (177 kanałów). Osoby wybierające pakiety z mniejszą liczbą kanałów otrzymają możliwość korzystania z serwisu w prezencie przez 6 miesięcy (pakiet Złoty, 139 kanałów) lub 3 miesiące (pakiet Srebrny, 82 kanały).

Oferta obowiązuje do 31 marca 2023 roku i dotyczy kontraktów zawieranych na 24 miesiące. Z promocji mogą skorzystać zarówno nowi, jak i obecni klienci Vectry. Po upływie darmowego okresu opłata za dostęp do usługi Netflix będzie naliczana do końca obowiązywania umowy.

Więcej informacji o ofercie można znaleźć na stronie www.vectra.pl.

Zobacz: Virgin Mobile kończy z ważną usługą dla „karciarzy”. Co w zamian?

Zobacz: Orange na kartę. Idą zmiany, zapłacisz więcej, ale też coś zyskasz

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Konektus Photo / Shutterstock.com, Vectra

Źródło tekstu: Vectra