T-Mobile rozdaje bilety do kina

T-Mobile ma nową promocję dla osób, które podpiszą lub przedłużą umowę wraz z usługą Rozrywka Uwolniona i włączą dostęp do platformy HBO GO. Otrzymają oni wtedy dwa bilety na film Wszyscy świeci z New Jersey, które można wykorzystać do 9 listopada w sieci kin Multikino.

Serialu „Rodzina Soprano” nie trzeba nikomu przedstawiać. Ten wielokrotnie doceniany przez widzów i krytyków tytuł zgarnął przez lata swojej emisji ponad 50 nagród i 174 nominacje. Kryminalna historia cały czas dostępna jest dla widzów HBO GO – a zatem i osób, które właśnie na tę platformę zdecydowały się w ramach usługi „Rozrywki uwolnionej”. A teraz klienci, którzy skorzystają z oferty i wybiorą HBO GO, mogą liczyć na dodatkowy prezent filmowy. Już 29 października tego roku do kin wchodzi wyczekiwany film studia New Line Cinema – prequel „Rodziny Soprano”, czyli „Wszyscy święci z New Jersey”. Z tej okazji T-Mobile Polska przygotował dla użytkowników magentowych usług bilety na seans, uwalniając dla nich kolejny wymiar rozrywki.

Zobacz: T-Mobile miał naciągać na koszty. Będzie dochodzenie

Zobacz: T-Mobile na Halloween to pierwsze raty za smartfon za darmo

Przeżyj emocje na sali kinowej

Aby skorzystać z promocji, wystarczy podpisać nową umowę lub przedłużyć obecną wraz z usługą „Rozrywka uwolniona”, a następnie wybrać dostęp do serwisu HBO GO. Dwa bilety otrzymane w prezencie można wykorzystać do 9 listopada 2021 roku włącznie w sieci Multikino. Kina, w których można zrealizować otrzymane bilety, są zlokalizowane w następujących miastach:

Warszawa (Multikino Ursynów, Multikino Targówek, Multikino Młociny, Multikino Złote Tarasy),

Poznań: (Multikino Stary Browar, Multikino Malta),

Kraków,

Wrocław,

Gdańsk,

Łódź,

Katowice,

Szczecin,

Rzeszów,

Bydgoszcz,

Lublin,

Olsztyn,

Kielce,

Zabrze,

Sopot.

Jak odebrać bilety

Bilety trafią do użytkowników w formie kodu elektronicznego za pośrednictwem wiadomości SMS. Aby wymienić kod na bilet, należy skorzystać z systemu rezerwacji na stronie www.multikino.pl lub udać się do kasy kina. W momencie rezerwacji na www.multikino.pl po wybraniu seansu oraz miejsca trzeba wybrać opcję KOD VOUCHER i wpisać otrzymany kod. W ramach rezerwacji przez Internet operator sieci kin pobierze opłatę w wysokości 1,40 zł (brutto), która jest doliczana do każdego biletu zakupionego, realizowanego za pomocą strony internetowej.

Więcej informacji o promocji można znaleźć w regulaminie.

„Rozrywka uwolniona” w T-Mobile

„Rozrywka uwolniona” to obecnie jedyna na rynku oferta, która umożliwia raz na 30 dni zmianę serwisu streamingowego przy zachowaniu niezmiennej ceny przez cały czas trwania umowy. Usługa obejmuje dostęp do różnorodnych platform online, dzięki którym użytkownik może korzystać zarówno z telewizji, streamingu wideo z ulubionymi serialami i filmami, książek, jak i muzyki. W ramach usługi są dostępne: HBO GO, Tidal Premium, Legimi, Polsat Box Go (Premium, Sport, Filmy i Seriale, Newsy i Rozrywka, Dzieci) i Eleven Sports, a wkrótce zostanie ona poszerzona o nowe serwisy. Wybór platformy, z której chcemy korzystać w danym miesiącu, jest bardzo prosty – wystarczy kilka kliknięć w aplikacji Mój T-Mobile. Decydując się na jeden z planów taryfowych 5G w T-Mobile, klienci otrzymują bezpłatny dostęp do „Rozrywki uwolnionej” nawet na 2 lata.

Zobacz: Orange daje za darmo nawigację

Zobacz: PKO BP zapłaci klientom nawet po 1000 zł

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile