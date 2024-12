T-Mobile: nielimitowany internet na miesiąc. Skorzystają wszyscy klienci

T-Mobile wystartował dziś z nową promocją na nielimitowany internet mobilny. Z okazji mogą skorzystać wszyscy klienci, ale czasu na odebranie bonusu jest niewiele.

T-Mobile wytarował z nową okazją na zbliżające się Święta. Operator daje internet mobilny bez ograniczeń dotyczących objętości pobieranych danych ani szacunkowej prędkości maksymalnej. Jest tylko jeden haczyk: z nielimitowanego internetu można skorzystać na smartfonach czy tabletach, jednak nie na modemach czy routerach.

T-Mobile: odbierz swój internet bez ograniczeń

Z nowej promocji mogą skorzystać użytkownicy abonamentowi (taryfa T, Magenta Biznes, Jump proFirma), jak i w ofercie na kartę z taryfą GO! i mix.

Dzięki nowej okazji klienci magentowej sieci mogą aktywować bezpłatny bonus w postaci nielimitowanego mobilnego internetu do wykorzystania na terenie Polski przez 30 dni, licząc od jego udostępnienia. W ofertach na kartę i mix czas na wykorzystanie bezpłatnej usługi wynosi 28 dni.

Żeby aktywować promocję, trzeba zajrzeć do aplikacji „Mój T-Mobile” i sekcji poświęconej benefitom w programie Magenta Moments. Co jednak ważne, okazja będzie dostępna tylko do 18 grudnia 2024 r., czasu na jej włączenie jest więc niewiele.

Udostępnienie nielimitowanego internetu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od zlecenia aktywacji przez klienta i będzie potwierdzone SMS-em. Z okazji można skorzystać tylko raz. Po terminie ważności bonusu następuje jego dezaktywacja, która również zostanie potwierdzona SMS-em.

Szczegóły w regulaminie (oferty abonamentowe).

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: T-Mobile