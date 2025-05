Lidl podnosi ciśnienie. Ten produkt dnia to marzenie wielu osób

Kto z nas nie marzy, aby przygotować ogród oraz otoczenie do lata. Nic nie jest bardziej przydatne do czyszczenia mebli ogrodowych, tarasów oraz elewacji domu niż myjka ciśnieniowa. Kto raz skorzystał, ten wie, ile trudów oszczędza urządzenie tego typu.

W dzisiejszym dniu, czyli 9 maja 2025, możemy zakupić myjkę ciśnieniową w sklepie internetowym Lidla za 1149 złotych . Cena regularna urządzenia to 1499 złotych, dlatego warto zwrócić uwagę na tego typu ofertę, jeśli nosimy się z zamiarem kupna tego typu sprzętu. To okazja, jakich mało.

Sprzęt naprawdę pierwsza klasa! Jak na razie spisuje się super. Zobaczymy za parę miesięcy. Póki co, cechuje go wysokie ciśnienie oraz łatwa regulacja ciśnienia. Szczotka obrotowa naprawdę daje radę, a mega stabilna myjka jest rozwijana z bębna węża. Polecam.

Myjka ciśnieniowa PHDP 180 C2, maks. 600 l/h

Urządzenie zostało wyposażone w wytrzymały, chłodzony wodą silnik indukcyjny. Z powodzeniem możemy go używać do czyszczenia pojazdów, tarasów, fasad budynków. Posiada oszczędzający energię system automatycznego uruchamiania/zatrzymywania — silnik pracuje tylko po naciśnięciu uchwytu pistoletowego. Myjka może być używana niezależnie od zasilania wodą, dzięki funkcji zasysania wody. Odpowiednia do popularnych systemów węży. Posiada w zestawie akcesoria: dyszę 3w1, środek do czyszczenia powierzchni oraz butelkę detergentu.