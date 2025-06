Oto specyfikacja GeForce RTX 5070 Super. Szykuje się znaczna poprawa

Specyfikacja GeForce RTX 5070 Super

Teraz doskonale znany w branży kopite7kimi zdradził informacje na temat prawdopodobnej specyfikacji modelu GeForce RTX 5070 Super. Jeśli się potwierdzi, to NVIDIA szykuje solidne usprawnienie względem standardowej karty RTX 5070.

Model Super ma być wyposażony w układ GB205-400-A1. Ten zaoferuje 6400 jednostek CUDA (wzrost z 6144), co już przełoży się na wzrost wydajności. Do tego dochodzi 18 GB pamięci GDDR7 28 Gbps na 192-bitowej szynie. Zwykły RTX 5070 miał 12 GB pamięci VRAM, więc znowu mówimy o sporej poprawie, chociaż przepustowość zostanie taka sama. Z tego powodu wzrośnie też TBP (Total Board Power) karty z 250 do 275 W.