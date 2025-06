Gmail tego potrzebował. Właśnie dostał szalenie przydatną nowość

Google wprowadza znaczące ulepszenie do powiadomień Gmaila na Androida, dodając przycisk "oznacz jako przeczytane". Ta drobna zmiana ma na celu usprawnienie zarządzania wiadomościami bez konieczności otwierania aplikacji.

Nowość w Gmailu

Do tej pory powiadomienia z Gmaila na Androida pozwalały jedynie na dwa wybory: "odpowiedz" albo "archiwizuj" lub "usuń" (w zależności od naszych ustawień aplikacji). Teraz dochodzi do tego jeszcze trzecia opcja, czyli właśnie "oznacz jako przeczytane"

Niektórzy użytkownicy Gmaila zaczynają zauważać nową opcję, która pojawia się jako pierwsza od lewej w rzędzie dostępnych możliwości. Bezpośredni dostęp do tej funkcji z poziomu powiadomień oferuje wygodny sposób na segregowanie wiadomości e-mail bez otwierania samej aplikacji. Przy okazji jest to dużo mniej drastyczne działanie w porównaniu do archiwizowania lub całkowitego usuwania wiadomości ze skrzynki odbiorczej.