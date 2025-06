Uważaj, gdzie klikasz. Facebook może trenować AI na Twoich zdjęciach

Meta z dostępem do naszych nieopublikowanych zdjęć

Facebook zaczął rozsyłać wybranym użytkownikom powiadomienia. Wyskakują one z momentem wejścia w opcję stworzenia nowej rolki. Komunikat, jaki tam widnieje jest zapytaniem, czy użytkownik zgadza się na przetwarzanie wybranych zdjęć w chmurze. Zgoda na to zapytanie – jak można wyczytać z powiadomienia – skutkuje daniem dostępu Facebookowi do naszej biblioteki fotografii, z której wybrane zdjęcia trafiałyby co jakiś czas do chmury. Nasze pliki (w tym też nieopublikowane zdjęcia) miałyby być wtedy trenowane do tworzenia kolaży, wspomnień, zmiany stylu graficznego albo do uwieczniania specjalnych okazji, jak urodziny czy ukończenie klasy/szkoły/uczelni. Domyślny okres dostępu do zdjęć rozciąga się do 30 dni wstecz, ale w przypadku zdjęć tematycznych, jak np. weselnych czy dni ukończenia szkoły – okres ten może się wydłużyć.