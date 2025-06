Zapisujesz tu hasła? Pośpiesz się, bo wkrótce znikną

Czas do sierpnia 2025 r.

Microsoft Authenticator to darmowa i popularna aplikacja do weryfikacji dwuetapowej na iOS i Google, która przy okazji służyła za menedżer haseł. Jednak teraz Microsoft wycofuje funkcję zapisywania i autouzupełniania haseł w aplikacjach i przeglądarkach mobilnych. Proces wygaszania funkcjonalności już się rozpoczął i zakończy w sierpniu 2025 r. Dla osób korzystających z tej aplikacji to ostatni sygnał na to, by podjąć kroki – inaczej stracą wszystkie zachowane w ten sposób hasła.