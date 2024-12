T-Mobile zaprasza na koncert. Przynieś stary telefon

T-Mobile realizuje kolejne pomysły w akcji „Stare telefony działają cuda”, wspierającej inicjatywę Szlachetnej Paczki. Tym razem operator zaprasza na świąteczny koncert z atrakcjami.

T-Mobile ruszył w zeszłym miesiącu z kolejną edycją akcji „Stare telefony działają cuda”, w której chce zebrać nawet 50 tys. starych telefonów. Niepotrzebne już urządzenia, po oddaniu do recyklingu zapewnią wsparcie inicjatywnie Szlachetna Paczka, niosącej pomoc rodzinom, które są w trudnej sytuacji.

Częścią akcji była też realizacja teledysku „Wszyscy to my”, nagranego z pomocą T-Mobile przez Pezeta i Małgorzatę Walewską. Teraz operator kontynuuje akcję, zapraszając na koncert świąteczny.

T-Mobile zaprasza na koncert w Łodzi

Występy znanych polskich artystów, warsztaty robienia bombek i ozdabiania pierniczków, spotkania z twórcami internetowymi oraz przekąski i gorące napoje – to wszystko będzie czekać na tych, którzy w sobotę 14 grudnia pojawią się na placu przed Manufakturą w Łodzi. Odbędzie się tam świąteczny koncert pod hasłem „Stare telefony działają cuda”.

Ponadto osoby, które oddadzą stare telefony do recyklingu, otrzymają upominek od T-Mobile i przyczynią się do wsparcia Szlachetnej Paczki. Start zabawy o godz. 16:00.

Jak zapowiada T-Mobile, na magentowej scenie wystąpią znani polscy artyści i wraz z towarzyszącym chórem wykonają popularne utwory muzyczne – wszystko po to, by pokazać, że warto przełamywać bariery, nawet w muzyce.

W programie znajdują się warsztaty dla dzieci z ozdabiania pierniczków i robienia bombek, które będzie można ze sobą zabrać i ozdobić nimi własną choinkę.

Podczas eventu będzie można spotkać popularnych twórców internetowych takich jak Mery Spolsky, Maffashion i Kaja Zdonek, porozmawiać z nimi i zrobić wspólne zdjęcie. T-Mobile przygotował też świąteczny poczęstunek, by uczestnicy zabawy mogli jeszcze bardziej poczuć się jak na bożonarodzeniowym jarmarku.

Ważnym elementem akcji jest oczywiście możliwość przyczynienia się do wsparcia osób objętych pomocą Szlachetnej Paczki. Każdy, kto przyniesie na koncert stary telefon do recyklingu, otrzyma upominek od T-Mobile. Im więcej przekazanych telefonów, tym większe wsparcie T-Mobile przekaże Szlachetnej Paczce – kwota ta może osiągnąć nawet do 1 000 000 zł.

Stare telefony będzie można przynosić także po koncercie do sklepu T-Mobile w Manufakturze do 21 grudnia, także otrzymując upominek. Cała akcja „Stare telefony działają cuda”, łącząca oddawanie starych telefonów ze wsparciem dla Szlachetnej Paczki, potrwa do końca czerwca 2025 roku.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl