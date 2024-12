T-Mobile daje wszystkim mikołajkowy prezent. Twój telefon za to podziękuje

Mikołajki tuż za rogiem, a operatorzy prześcigają się już w kolejnych promocjach, sypiąc prezentami. T-Mobile nadciąga z kolejnym i co ważne, mogą z niego skorzystać wszyscy chętni, nie tylko klienci sieci.

Dalsza część tekstu pod wideo

Z okazji mikołajek, T-Mobile w ramach programu Magenta Moments poszerza Sieć Dobrych Prezentów o ofertę specjalną – i to nie tylko dla klientów T-Mobile. W dniach 5-19 grudnia każdy może odebrać w wybranym salonie operatora folię ochronną na telefon za symboliczną złotówkę. Warto się pospieszyć – pula jest ograniczona.

Zobacz: Konkurs T-Mobile i Heyah: doładuj konto i zgarnij nawet 30 000 zł

Magenta Moments to program dla klientów T-Mobile – operator przekonuje, że dzięki tej akcji każdy z nich może się oni poczuć jak magentowy VIP. Tym razem, w tym świątecznym czasie operator chce jednak przełamywać bariery, więc z okazji mikołajek stworzył akcję specjalną nie tylko dla użytkowników T-Mobile. Jak z niej skorzystać?

Nie musisz być w T-Mobile

Dla klientów T-Mobile bonus dostępny jest oczywiście w aplikacji „Mój T-Mobile”. Wystarczy wejść w zakładkę „Moments” i odblokować ofertę limitowaną na folię ochronną na telefon. Można to zrobić od 5 do 11 grudnia, ale jednorazowy kod ważny jest do 19 grudnia. Kod uprawnia do zakupu jednej folii ochronnej w specjalnej cenie w wysokości 1 zł w sklepach T-Mobile. Liczba folii w specjalnej cenie jest ograniczona, a akcja trwa do wyczerpania puli produktów.

Z oferty specjalnej mogą jednak skorzystać wszyscy – także osoby niebędące klientami magentowej sieci. W jaki sposób? Wystarczy w dniach 5-19 grudnia udać się do wybranego salonu T-Mobile i podpisać specjalny formularz, wyrażając zgody marketingowe oraz podając takie dane jak imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego. Tym sposobem świąteczny upominek w postaci folii w cenie specjalnej 1 zł trafi do rąk każdego chętnego.

Wydrap sobie prezent w aplikacji

To nie koniec Sieci Dobrych Prezentów – w aplikacji „Mój T-Mobile” na klientów czeka jeszcze więcej niespodzianek. W świątecznej zdrapce będą oni mogli otrzymać kolejne prezenty – operator nie zdradza szczegółów, ale przekonują, że jeden umożliwi dzielenie się magią świąt bez limitu, a inny będzie idealny na długie zimowe wieczory – zwłaszcza dla fanów romansu, fantastyki, kryminału.​ Wszystkie informacje będą dostępne w aplikacji w ramach programu Magenta Moments.

T-Mobile ma jeszcze coś w zanadrzu: tym, którzy chcieliby podarować swoim dzieciom naprawdę magiczne doświadczenie, operator proponuje wideorozmowę ze św. Mikołajem. Wszystko jest możliwe z Mikołajofonem, czyli najpopularniejszą świąteczną aplikacją w Polsce.

Użytkownicy programu Magenta Moments mogą skorzystać z rabatu 20% na takie personalizowane prezenty jak: film, książki oraz audiobooki. Oferta dostępna jest do odblokowania w aplikacji „Mój T-Mobile” do 24 grudnia lub do wyczerpania puli produktów. W trakcie jej trwania każdy może odebrać 2 kody zniżkowe, które można zrealizować po zalogowaniu lub zarejestrowaniu się na stronie www.mikolajofon.pl.

Zobacz: T-Mobile daje dwa razy więcej. Można zgarnąć nawet 200 GB gratis

Zobacz: W T-Mobile czeka pudełko prezentów. Sprawdź, co jak je zdobyć

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk (Telepolis.pl), T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile