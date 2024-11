T-Mobile daje dwa razy więcej. Można zgarnąć nawet 200 GB gratis

T-Mobile ma kolejną okazję na Black Friday, tym razem skierowaną do użytkowników T-Mobile na kartę i Heyah na kartę. Po doładowaniu użytkownicy otrzymają podwojone gigabajty.

T-Mobile już wcześnie ogłaszał okazje wokół Black Friday, a teraz uzupełnia je promocją dla klientów ofert na kartę. Operator dorzuca darmowe gigabajty za doładowanie. Wystarczy parę kliknięć w aplikacji „Mój T-Mobile” lub „Moja Heyah”.

Wystarczy doładować za 5 zł

W swej magentowej odsłonie oferta skierowana jest do użytkowników ofert GO! w T-Mobile na kartę. Wystarczy, że od dziś do 2 grudnia 2024 r. klienci doładują konto na kartę w aplikacji „Mój T-Mobile" – dowolną kwotą, ale nie mniejszą niż 5 zł. Po chwili otrzymają SMS-a potwierdzającego wielkość przyznanej dodatkowo bonusowej paczki internetu oraz datę, do której można wykorzystać dodatkowe gigabajty.

Co ważne, w trakcie obowiązywania promocji, czyli w dniach 29 listopada do 2 grudnia możliwe jest wielokrotne doładowywanie konta i zyskiwanie darmowych gigabajtów. By sprawdzić stan konta w aplikacji „Mój T-Mobile” trzeba zajrzeć do sekcji „Internet” lub skorzystać z ekspresowego kodu *512*2*1#.

Informacje o kosztach doładowania i dacie ważności bonusowych paczek internetu znaleźć można w tabeli poniżej.

W Heyah promocja też działa

Nie tylko osoby korzystające z ofert T-Mobile na kartę mogą liczyć na darmowe GB. Podobną propozycję operator przygotował dla klientów Heyah na kartę. Także w tym przypadku minimalna kwota doładowania, która uprawnia do otrzymania dodatkowych gigabajtów to również 5 zł, a do dnia 2 grudnia z promocji można korzystać wielokrotnie.

Aby sprawdzić swój stan konta, wystarczy w aplikacji „Moja Heyah” wybrać odpowiednią opcję w zakładce „Usługi dodatkowe”. Można też skorzystać z kodu ekspresowego i wpisując na klawiaturze telefonu kod: *160*100# i zatwierdzając zieloną słuchawką.

Warunki korzystania z promocji Black Friday przedstawia poniższa tabela.

Źródło zdjęć: Lech Okoń (Telepolis.pl), T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile