Konkurs T-Mobile i Heyah: doładuj konto i zgarnij nawet 30 000 zł

Chcesz poczuć prawdziwy zastrzyk adrenaliny i wskoczyć na wyższy level rozrywki? T-Mobile i Heyah dają Ci taką możliwość. Do zgarnięcia jest góra nagród, a wśród nich: konsole retro, najnowsze smartfony i aż 30 tys. zł w gotówce.

Nowoczesne technologie i dostęp do szybkiego Internetu 5G w T-Mobile na kartę dają użytkownikom wiele możliwości. A teraz mogą oni doświadczyć tego wszystkiego jeszcze #BARDZIEJ i wejść na wyższy level. Jak? Wystarczy wziąć udział w konkursie i zgarnąć jedną z 351 nagród.

Jak zgarnąć nagrodę?

Zasady są proste. Wystarczy doładować konto T-Mobile na kartę lub Heyah na kartę za minimum 35 zł i odpowiedzieć na pytanie konkursowe:

Jak T-Mobile na kartę pomaga Ci osiągnąć wyższy level dzięki szybkiemu internetowi?

Kluczek do sukcesu jest w tym przypadku kreatywność. A jest o co walczyć, ponieważ do wygrania są:

3 główne nagrody po 30 000 zł w gotówce ,

, automaty retro do gier , dzięki którym można się przenieść do lat 80-tych ubiegłego wieku,

, dzięki którym można się przenieść do lat 80-tych ubiegłego wieku, konsole najnowszej generacji , gwarantujące gamingowy level up,

, gwarantujące gamingowy level up, smartfony Samsung Galaxy S24 i iPhone 16 Pro , dzięki którym można być na bieżąco z technologią,

i , dzięki którym można być na bieżąco z technologią, zestawy LEGO Icons , by odkryj w sobie duszę konstruktora,

, by odkryj w sobie duszę konstruktora, doładowania o wartości 50 zł – to zawsze się przydaje.

UWAGA! W konkursie biorą udział doładowania za minimum 35 zł, wykonane na stronach www.doladowania.t-mobile.pl i www.doladuj.heyah.pl lub w serwisie bankowym. Doładowania w aplikacjach Mój T-Mobile i Moja Heyah nie biorą udziału w konkursie. Swoją odpowiedź na pytanie konkursowe należy wpisać w formularzu dostępnym na stronie konkurst-mobile.pl.

Konkurs trwa do 31 stycznia 2025 roku. Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie oraz na stronie konkursowej.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile