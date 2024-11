T-Mobile obniża ceny i zwiększa limity. Zmiany od Nowego Roku

Dalsza część tekstu pod wideo

T-Mobile zapowiedział obniżenie cen usług roamingowych na terenie państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co wymusza na operatorze dokonanie zmian w cennikach. Nowe stawki będą obowiązywać od Nowego Roku.

Zmiany dotyczą abonamentowych umów (w tym aneksów) o świadczenie usług, które spełniają dwa warunki:

Nowe opłaty dodatkowe za usługi wyglądają tak:

Zmianie ulegają również limity danych w roamingu UE. Na przykład przy opłacie abonamentowej w wysokości od 40,01 zł do 45 zł, limit ten wyniesie 12,7 GB (było 10,65 GB). Pełna tabela z limitami znajduje się w tym komunikacie (PDF).

Jeśli abonent T-Mobile nie jest konsumentem, obowiązywać go będą nieco inne stawki. I tak:

Również w tym przypadku wzrosną limity danych w ramach roamingu UE. Szczegóły znajdują się w komunikacie T-Mobile (PDF).

W przypadku braku akceptacji poniżej opisanych zmian, macie Państwo prawo wypowiedzieć umowę do dnia wejścia ich w życie w trybie i na warunkach w niej określonych. Jeżeli umowa jest w czasie określonym i wypowiecie ją Państwo w taki sposób, że rozwiązanie nastąpi przed końcem jej czasu określonego, to T-Mobile będzie mieć wówczas prawo do dochodzenia odszkodowania przewidzianego na taką okoliczność jej postanowieniami. T-Mobile będzie uprawniony do tego, ponieważ zmiany te są wyłącznie na Państwa korzyść tj. powodują obniżenie cen usług roamingowych.